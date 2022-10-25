Sosyal konut projesi kira ve ev fiyatlarını nasıl etkileyecek? Uzmanlardan çarpıcı değerlendirme

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 'İlk Evim İlk İş Yerim'in temelleri bugün atıldı. TOKİ eliyle hayata geçirilen projede, 17 ilde 5 bin 615 sosyal konutun temelleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Ankara'nın Sincan ilçesinde düzenlenen toplu törenle atıldı.
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı proje kapsamında, 2 yılda 250 bin konut, 1 milyon arsa ve 10 bin işyeri dar gelirli vatandaşlara sunulacak. 5 yılda konut sayısı 500 bine, işyeri sayısı 50 bine çıkacak.
Uzmanlar, tarihi projenin kira ve konut fiyatlarına etkilerini değerlendirdi.
ÇOK HIZLI YOL ALDI
Gayrimenkul Uzmanı Ufuk Tetik: Özellikle bu alt gelir grubuna yapılmış kampanya bir ihtiyaç neticesinde oldu. Son 1 - 1.5 yılda kira ve gayrimenkul fiyatlarında olağandışı bir artış gözlemledik.
TOKİ geçmişte 1 milyon 200 bin civarında konutu Türkiye'de yapıp hak sahiplerine teslim etmiş bir kurum. Tam bu noktada, kuruluş amacına uygun olarak Cumhuriyet tarihinin en büyük gayrimenkul projesi onaylandı. Çok hızlı da yol alındı.
Proje açıklandıktan iki ay sonra şu anda temel atma töreni yapılıyor. Bunun hazırlıklarının aylar sürmesi gerekiyordu. Bu kurumlarda çalışan yetkililerle görüştüğümde, geceleri ışıkların açık olduğunu söylemişlerdi. Ki böyle bir çalışma olmasa bu temel atma töreni söz konusu olmazdı.