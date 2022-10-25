Sosyal konut projesi kira ve ev fiyatlarını nasıl etkileyecek? Uzmanlardan çarpıcı değerlendirme

ÇOK HIZLI YOL ALDI

Gayrimenkul Uzmanı Ufuk Tetik: Özellikle bu alt gelir grubuna yapılmış kampanya bir ihtiyaç neticesinde oldu. Son 1 - 1.5 yılda kira ve gayrimenkul fiyatlarında olağandışı bir artış gözlemledik.

TOKİ geçmişte 1 milyon 200 bin civarında konutu Türkiye'de yapıp hak sahiplerine teslim etmiş bir kurum. Tam bu noktada, kuruluş amacına uygun olarak Cumhuriyet tarihinin en büyük gayrimenkul projesi onaylandı. Çok hızlı da yol alındı.

Proje açıklandıktan iki ay sonra şu anda temel atma töreni yapılıyor. Bunun hazırlıklarının aylar sürmesi gerekiyordu. Bu kurumlarda çalışan yetkililerle görüştüğümde, geceleri ışıkların açık olduğunu söylemişlerdi. Ki böyle bir çalışma olmasa bu temel atma töreni söz konusu olmazdı.