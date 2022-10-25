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    • Ekonomi
    • 25.10.2022 16:48
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    • 25.10.2022 16:48
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    2022 Ekim ayı enflasyon oranı yüzde kaç? Emekli memur enflasyon maaş farkı ne kadar oldu? Kasım ayı kira zammı kaç TL?

    Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte Ekim ayı enflasyon oranları hakkında araştırmalar hız kazandı. Enflasyon oranları için geri sayım sona eriyor. Ekonomi alanında pek çok konuda belirleyici olacak olan enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay düzenli olarak açıklanıyor. Peki, 2022 Ekim ayı enflasyon oranı yüzde kaç? Emekli memur enflasyon farkı ne kadar oldu? Kasım ayı kira zammı kaç TL? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    2022 Ekim ayı enflasyon oranı yüzde kaç?

    "Enflasyon oranları" hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülürken Ekim ayının enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulması bekleniyor. Bu kapsamda özellikle şu günlerde arama motorlarında "Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?" sorusu hakkında araştırmalar artış gösterdi.

    EKİM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih sorgulanıyor.

    Buna göre; Ekim ayı enflasyon verilerinin 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanması bekleniyor.



    EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

    Buna göre; Enflasyon Eylül'de aylık bazda yüzde 3,08 artarken yıllık bazda yüzde 83,45 oldu.

    Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 3,08, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,78 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 83,45, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 151,5 olarak kaydedildi.



        Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, eylül itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 59,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 114,02 arttı.

        Aylık bazda TÜFE yüzde 3,08, Yİ-ÜFE yüzde 4,78 yükseldi.



        TÜFE, eylülde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 52,4, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 83,45 artış gösterdi.

        Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 82,45, geçen yılın eylül ayına kıyasla yüzde 151,5 arttı.
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        Haberler Ekonomi 2022 Ekim ayı enflasyon oranı yüzde kaç? Emekli memur enflasyon maaş farkı ne kadar oldu? Kasım ayı kira zammı kaç TL?
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