2022 Ekim ayı enflasyon oranı yüzde kaç? Emekli memur enflasyon maaş farkı ne kadar oldu? Kasım ayı kira zammı kaç TL?





EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.



Buna göre; Enflasyon Eylül'de aylık bazda yüzde 3,08 artarken yıllık bazda yüzde 83,45 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 3,08, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,78 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 83,45, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 151,5 olarak kaydedildi.