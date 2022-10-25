2022 Ekim ayı enflasyon oranı yüzde kaç? Emekli memur enflasyon maaş farkı ne kadar oldu? Kasım ayı kira zammı kaç TL?

"Enflasyon oranları" hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülürken Ekim ayının enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulması bekleniyor. Bu kapsamda özellikle şu günlerde arama motorlarında "Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?" sorusu hakkında araştırmalar artış gösterdi.
EKİM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih sorgulanıyor.
Buna göre; Ekim ayı enflasyon verilerinin 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanması bekleniyor.
EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Buna göre; Enflasyon Eylül'de aylık bazda yüzde 3,08 artarken yıllık bazda yüzde 83,45 oldu.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 3,08, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,78 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 83,45, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 151,5 olarak kaydedildi.