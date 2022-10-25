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    Dev proje başlıyor! Sosyal konut projesinde ilk temel bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla atılıyor

    7.5 milyonu aşkın kişinin başvurduğu 250 bin sosyal konut projesinde ilk temel atılıyor. 17 ilde 5 bin 615 konuta, bugün Başkan Erdoğan’ın katıldığı törenle başlanıyor.

    Barış Şimşek
    Dev proje başlıyor

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinin ilk etabının temelleri 40 gün sonra, bugün atılıyor. Proje kapsamında 17 ilde 5 bin 615 sosyal konutun temelleri Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'nın Sincan ilçesinde düzenlenecek toplu törenle atılacak. Sosyal konutlara başvuran vatandaş sayısı 7.5 milyonu aşarken, resmi müracaatı tamamlanan talep sayısı 4.9 milyona ulaştı. İlk başvuru tarihi 10 Ekim olan konut amaçlı arsa başvurusu 525 bini bulurken, iş yerlerine ise 45 bin kişi başvuru yaptı.



    İLK ETAPTA 250 BİN EV
    İlk Evim projesinde ilk etapta yapılacak 250 bin sosyal konuttan bugün 5 bin 615'inin temeli atılacak. Bu kapsamda Ankara'da 2 bin 171, Kırşehir'de 458, Yozgat'ta 141, Konya'da 206, Kahramanmaraş'ta 210, Diyarbakır'da 158, Elazığ'da 88, Tunceli'de 118, Erzurum'da 158, Amasya'da 87, Bolu'da 206, Zonguldak'ta 595, Afyonkarahisar'da 364, Uşak'ta 158, Manisa'da 78, Aydın'da 265, ve Muğla'da 154 konut bulunacak.



    31 EKİM'E DİKKAT!
    Projeyle vatandaşlar; depreme dayanıklı, temelleri sağlam, güvenli konutlarında yaşayabilecek. Yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar 5 katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Vatandaşlar, 2+1 konutlara 240 ay vade ile aylık 2 bin 280 lira taksitle sahip olabilecek. 3+1 konutlara ise 240 ay vade ile aylık 3 bin 187 lira taksitle erişilebilecek. Sosyal konut için 14 Eylül'de başlayan başvurular 31 Ekim'e kadar devam edecek. e-Devlet üzerinden yapılan başvurular ise 28 Ekim'de sona erecek. Kuralar etaplar halinde, Mart 2023'e kadar çekilmiş olacak. Arsa ve iş yeri başvuruları ise 7 Kasım'a kadar devam edecek.



        ARSA SAYISI 1 MİLYON OLDU
        Vatandaşların kendi evlerini yapabilmesi adına hayata geçirilen 'İlk Evim Arsa' projesi kapsamında 350 milyon metrekare alanda 81 il, 694 ilçede 1 milyon konut amaçlı arsa sunulacak. Müşterek arsalar 937 liradan başlayan taksit imkanı ve 10 yıl vade ile faizsiz vatandaşlara verilecek. 'İlk İş Yerim' projesinde ise ilk etapta 10 bin iş yeri yapılacak.



        900 MİLYARLIK YATIRIM
        'İlk Evim İlk İş Yerim' projesiyle toplamda 900 milyar liralık dev bir yatırım değeri 450 alt sektörü tetikleyecek ve 2 trilyon liradan fazla ekonomik bir hareketlilik sağlayacak. Projeyle yeni iş kapıları açılırken, yaklaşık 200 bin kişiye iş imkanı sağlanmış olacak.



        40 GÜNDE İLK TEMEL ATILIYOR
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün sosyal medya hesabından, "13 Eylül'de müjdemizi verdik. Sadece 40 gün sonra ilk temelleri atıyoruz. 'İlk Evim İlk İş Yerim' projemizde yarın (bugün) büyük gün" mesajını paylaştı.

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