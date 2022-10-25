Dev proje başlıyor! Sosyal konut projesinde ilk temel bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla atılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinin ilk etabının temelleri 40 gün sonra, bugün atılıyor. Proje kapsamında 17 ilde 5 bin 615 sosyal konutun temelleri Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'nın Sincan ilçesinde düzenlenecek toplu törenle atılacak. Sosyal konutlara başvuran vatandaş sayısı 7.5 milyonu aşarken, resmi müracaatı tamamlanan talep sayısı 4.9 milyona ulaştı. İlk başvuru tarihi 10 Ekim olan konut amaçlı arsa başvurusu 525 bini bulurken, iş yerlerine ise 45 bin kişi başvuru yaptı.
İLK ETAPTA 250 BİN EV
İlk Evim projesinde ilk etapta yapılacak 250 bin sosyal konuttan bugün 5 bin 615'inin temeli atılacak. Bu kapsamda Ankara'da 2 bin 171, Kırşehir'de 458, Yozgat'ta 141, Konya'da 206, Kahramanmaraş'ta 210, Diyarbakır'da 158, Elazığ'da 88, Tunceli'de 118, Erzurum'da 158, Amasya'da 87, Bolu'da 206, Zonguldak'ta 595, Afyonkarahisar'da 364, Uşak'ta 158, Manisa'da 78, Aydın'da 265, ve Muğla'da 154 konut bulunacak.
31 EKİM'E DİKKAT!
Projeyle vatandaşlar; depreme dayanıklı, temelleri sağlam, güvenli konutlarında yaşayabilecek. Yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar 5 katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Vatandaşlar, 2+1 konutlara 240 ay vade ile aylık 2 bin 280 lira taksitle sahip olabilecek. 3+1 konutlara ise 240 ay vade ile aylık 3 bin 187 lira taksitle erişilebilecek. Sosyal konut için 14 Eylül'de başlayan başvurular 31 Ekim'e kadar devam edecek. e-Devlet üzerinden yapılan başvurular ise 28 Ekim'de sona erecek. Kuralar etaplar halinde, Mart 2023'e kadar çekilmiş olacak. Arsa ve iş yeri başvuruları ise 7 Kasım'a kadar devam edecek.