Dev proje başlıyor! Sosyal konut projesinde ilk temel bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla atılıyor





31 EKİM'E DİKKAT!

Projeyle vatandaşlar; depreme dayanıklı, temelleri sağlam, güvenli konutlarında yaşayabilecek. Yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar 5 katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Vatandaşlar, 2+1 konutlara 240 ay vade ile aylık 2 bin 280 lira taksitle sahip olabilecek. 3+1 konutlara ise 240 ay vade ile aylık 3 bin 187 lira taksitle erişilebilecek. Sosyal konut için 14 Eylül'de başlayan başvurular 31 Ekim'e kadar devam edecek. e-Devlet üzerinden yapılan başvurular ise 28 Ekim'de sona erecek. Kuralar etaplar halinde, Mart 2023'e kadar çekilmiş olacak. Arsa ve iş yeri başvuruları ise 7 Kasım'a kadar devam edecek.