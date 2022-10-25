Asgari ücrete zam formülü! Artış için hangi çözümler var? Maaşlara nasıl yansıyacak?

Bu yılın başında yüzde 50.51'lik artışla net 4 bin 253, geçtiğimiz Temmuz ayında da yaklaşık yüzde 30'luk ara zam ile 5 bin 500 liraya çıkan asgari ücrete bir artış da Ocak'ta yapılacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık'ta toplanarak 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni ücreti belirleyecek. Yeni ücret merakla beklenirken, artışta enflasyon oranlarının dikkate alınacağı, bunun üzerine bir refah payı ekleneceği sinyalleri geliyor.
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Asgari ücrete enflasyonun nasıl yansıtılacağı ve refah payının ne kadar olacağı merak ediliyor. Bu kapsamda yıllık enflasyonun, bu yılın başında yürürlüğe giren net 4 bin 253 liralık asgari ürete yansıtılabileceği gibi, Temmuz'daki 5 bin 500 liralık tutara eklenebileceği de değerlendiriliyor.