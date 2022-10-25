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    Asgari ücrete zam formülü! Artış için hangi çözümler var? Maaşlara nasıl yansıyacak?

    Yeni asgari ücret merakla beklenirken, artışta yıllık enflasyonun dikkate alınacağı ve refah payı ekleneceği belirtiliyor. Bu kapsamda asgari ücretteki Temmuz artışının yıllık enflasyona tamamlanacağı bir formül de gündemde...

    Çığıl Ön Yener
    Asgari ücrete zam formülü

    Bu yılın başında yüzde 50.51'lik artışla net 4 bin 253, geçtiğimiz Temmuz ayında da yaklaşık yüzde 30'luk ara zam ile 5 bin 500 liraya çıkan asgari ücrete bir artış da Ocak'ta yapılacak.



    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık'ta toplanarak 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni ücreti belirleyecek. Yeni ücret merakla beklenirken, artışta enflasyon oranlarının dikkate alınacağı, bunun üzerine bir refah payı ekleneceği sinyalleri geliyor.



    4 FORMÜL BULUNUYOR
    Asgari ücrete enflasyonun nasıl yansıtılacağı ve refah payının ne kadar olacağı merak ediliyor. Bu kapsamda yıllık enflasyonun, bu yılın başında yürürlüğe giren net 4 bin 253 liralık asgari ürete yansıtılabileceği gibi, Temmuz'daki 5 bin 500 liralık tutara eklenebileceği de değerlendiriliyor.



        Mevcut asgari ücrete 6 aylık enflasyon oranı ve refah payının ekleneceği bir formül de gündemde. Artışta bir diğer formül ise yıllık enflasyona tamamlama şeklinde olabilecek. Temmuz'da asgari ücrete yüzde 30 ara zam yapılmıştı. Bu zam yıllık enflasyona tamamlanabilecek. Üzerine de refah payı eklenerek yeni asgari ücret belirlenebilecek.



        7 BİN 500 LİRAYI GEÇECEK
        Peki Temmuz artışını yıllık enflasyona tamamlama formülü maaşlara nasıl yansıyacak? Orta Vadeli Program'da 2022 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer alıyor.



        Eğer yıllık enflasyona tamamlama formülü uygulanırsa asgari ücret yüzde 35 artışla 5 bin 500 lira 35 kuruştan 7 bin 425 lira 47 kuruşa ulaşacak. Bunun üzerine de refah payı eklenecek.



            Örneğin; 10 puan ekleme yapılırsa net asgari ücret 7 bin 975 lira 51 kuruşu bulacak. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 67.78 oldu. Bu artış dikkate alınarak aynı formül uygulanırsa net asgari ücret yüzde 37.78 artışla 7 bin 578 lira 38 kuruşa çıkacak.



            Bunun üzerine de 10 puan refah payı eklenmesi halinde net asgari ücret 8 bin 128 lirayı aşacak. AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'nde ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 73.88 olarak yer aldı.



            Bu oran dikkate alınarak aynı formülün uygulanması halinde asgari ücret yüzde 43.88 artışla 7 bin 913 lira 90 kuruşa yükselecek. Refah payı da 10 puan olursa asgari ücrette 8 bin 463 lira 94 kuruş seviyesine ulaşılacak.

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            Haberler Ekonomi Asgari ücrete zam formülü! Artış için hangi çözümler var? Maaşlara nasıl yansıyacak?
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