Asgari ücrete zam formülü! Artış için hangi çözümler var? Maaşlara nasıl yansıyacak?

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Asgari ücrete enflasyonun nasıl yansıtılacağı ve refah payının ne kadar olacağı merak ediliyor. Bu kapsamda yıllık enflasyonun, bu yılın başında yürürlüğe giren net 4 bin 253 liralık asgari ürete yansıtılabileceği gibi, Temmuz'daki 5 bin 500 liralık tutara eklenebileceği de değerlendiriliyor.