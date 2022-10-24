DSİ 2022 işçi alımı başvuru ekranı ve kontenjanları... İŞKUR DSİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, ŞARTLARI NELER?

Adayların başvuru yapmadan önce başvuracakları pozisyon ile ilgili gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarını öğrenmek ve tüm detayları görmek için ilan üzerine tıklayarak açılan ekran üzerinden tüm şartları okuyup anlaması gerekmektedir.

DSİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların başvuruda bulunacağı meslek grubuna ilişkin gerekli yeterliliği sağlıyor olması ve MEB onaylı sertifikasının olması

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının olmaması ve seyahat engelinin bulunmaması

Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak

Askerlik ile ilgili ilişiği bulunmama

35 yaşından büyük olmamak ( Bu ibare her meslek grubunda yer almakla birlikte bazı meslek gruplarında belirtilen özel şartlar arasında yer almaktadır)

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