Wall Street Journal'dan çarpıcı analiz: Avrupa'da artan enerji krizi moda firmalarını Türkiye'ye yönlendiriyor

MODA SEKTÖRÜ ZORLANIYOR

Gazete, Avrupa'da artan enerji maliyetlerinin moda sektörünü zorlamaya başladığını ifade etti ve bu nedenle de pek çok firmanın üretimini Türkiye de dahil olmak üzere başka ülkelere taşımaya başladığını yazdı.

Gucci ve H&M gibi markalara tedarik sağlayan binlerce küçük atölye, doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki artış nedeniyle iş modellerinin çöküşünü izlediği belirtildi.