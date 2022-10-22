İslam Memiş uyardı! Altın düşecek mi, yükselecek mi? 22 Ekim 2022 güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar, ne zaman alınmalı, satılmalı?

2023 GÜMÜŞ YILI OLACAK

"Gerilemesi uzun ve orta vadede kar. 2023'ün altına kıyasla daha fazla kazandırma ve pozitif ayrışma ihtimali yüksek."

ŞU ANDA ALTINA YATIRIM YAPILIR MI?

Altın, hiçbir zaman modası geçmeyen, her dönem ilgi gören bir yatırım aracı. En eski yatırım yöntemlerinden biri olan altın; piyasalardaki dalgalanmalar karşısında daha istikrarlı bir duruş gösterdiği için, yatırım yaparken daha güvenli bir zemin arayan yatırımcıların da tercihi oluyor.

📢 Altın fiyatlarının şimdilik düşük olduğu fakat kısa zamanda artacağı belirtiliyor. Bu nedenle altına yatırım yapacaklar ve altın borcu olanların durumu değerlendirmesi konusunda tavsiyelerde bulunuluyor. Güncel altın fiyatları ve konu hakkında detayları sitemizden takip edebilirsiniz.