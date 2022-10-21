Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 21.10.2022 09:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.10.2022 09:28
    ABONE OL

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, The Wall Street Journal'a konuştu! G7'nin Rus petrolü planı Türkiye'yi etkiler mi?

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, G7 ülkelerinin Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulama planına ilişkin The Wall Street Journal'a konuştu. Nureddin Nebati, "İhtiyaçlarımızı karşılamak için gerekli adımları atmamız, ayrıca ülkemizin çıkarlarını korumak için ne lazımsa yapmamız gerekiyor." ifadesini kullandı. Hükümetin ekonomik vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nebati, hükümetin Türkiye'yi bir üretim merkezi haline getirecek ekonomik dönüşümü gerçekleştirmeye kararlı olduğunu vurguladı.

    AJANSLAR
    Türkiye’nin çıkarı neyi gerektirirse onu yaparız

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların yıllık toplantılarına katılmak üzere geçen hafta ABD'ye yaptığı ziyarette The Wall Street Journal gazetesine röportaj verdi.

    G7 ülkelerinin Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasına Türk alıcıların uyup uymayacağının sorulması üzerine Nebati, tavan fiyatın henüz uygulamaya konulmadığını bildirdi.

    ÜLKEMİZİN ÇIKARI NEYİ GEREKTİRİRSE ONU YAPARIZ
    Nebati, "İhtiyaçlarımızı karşılamak için gerekli adımları atmamız, ayrıca ülkemizin çıkarlarını korumak için ne lazımsa yapmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

    YAPTIRIMLARI İHLAL ETMEDEN YENİ DURUMA UYACAK KAPASİTEMİZ VAR
    Türkiye'nin gerekirse Batı finansmanına veya sigortasına ihtiyaç duymadan Rus petrolünü alıp nakledebileceğini belirten Nebati, "Herhangi bir yaptırım durumunda Türkiye, yaptırımların hiçbirini ihlal etmeden, kendisini yeni duruma uyarlayacak araçları geliştirecek her türlü kapasiteye sahiptir." ifadesini kullandı.

    TÜRKİYE'Yİ ÜRETİM MERKEZİ HALİNE GETİRECEĞİZ
    Hükümetin ekonomik vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nebati, hükümetin Türkiye'yi bir üretim merkezi haline getirecek ekonomik dönüşümü gerçekleştirmeye kararlı olduğunu vurguladı.

    "Bunun biraz acı verici bir şekilde geçeceğini hesaplamıştık. Acının şiddetini artıran şey savaş oldu." yorumunu yapan Bakan Nebati, kararlılıklarını halka ve uluslararası topluma hissettirmeye çalıştıklarını kaydetti.

    G7'NİN RUS PETROLÜ PLANI
    G7 Maliye Bakanlar geçtiğimiz ay Rus petrolüne tavan fiyatı uygulama planlarını onayladıklarını bildirdi.

        ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin maliye bakanları Almanya'da düzenlenen toplantının ardından ortak açıklama yaptı.

        Rusya-Ukrayna Savaşı ve bunun küresel ekonomi üzerindeki etkisine karşı ortak tepkiyi görüşmek üzere toplantının bugün yapıldığı ifade edilen açıklamada, G7'nin Ukrayna'ya destek sağlama konusunda kararlı olduğu vurgulandı.

        Açıklamada, Haziran'da yapılan G7 Liderler Zirvesi'nde alınan kararlara bağlı kalındığı ve bu doğrultuda Rus menşeli ham petrol ve petrol ürünlerine tavan fiyat uygulama planının onaylandığı bildirildi.

        Böylece Rusya'nın gelirleri ve Ukrayna'daki savaşı finanse etme yeteneğini azaltılmasının hedeflendiği kaydedilen açıklamada, "AB'nin Rusya'ya karşı altıncı yaptırım paketindeki ilgili tedbirlerin zaman çizelgesiyle bu uygulamayı uyumlu hale getirmeyi hedefliyoruz." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, Rus petrol ürünlerinde ise tavan fiyat seviyesinin gerektiğinde yeniden gözden geçirileceği vurgulandı.

        ABD HAZİNE BAKANI YELLEN'DAN AÇIKLAMA
        Öte yandan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, G7 maliye bakanlarının Rus petrolüne tavan fiyatı uygulama planını onaylamasının ardından yazılı açıklama yaptı.

        G7'nin küresel enerji fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya yönelik kritik bir adım attığına dikkati çeken Yellen, aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da başlattığı savaşı finanse etmek için ihtiyaç duyduğu gelirden yoksun bırakıldığını aktardı.

        Yellen, G7'nin Rus petrolüne tavan fiyat belirlemeyi ve uygulamayı taahhüt ederek, Rusya'nın yasa dışı savaşı için ana finansman kaynağını önemli ölçüde azalttığını ve Rus petrolünün daha düşük fiyatlarla küresel enerji piyasalarına arzının sürdürülmesini sağlayacağını kaydetti.

        ABD'de son dönemde enerji fiyatlarında yaşanan düşüşe rağmen enerji maliyetlerinin endişe kaynağı olmaya devam ettiğini vurgulayan Yellen, enerji fiyatlarının küresel olarak yüksek seyretmeye devam ettiği ifade etti.

        Yellen, "Tavan fiyat, enflasyonla mücadele etmek ve ABD ve dünya genelindeki çalışanlar ile işletmeleri küresel aksamaların neden olduğu fiyat artışlarından korumak için sahip olduğumuz en güçlü araçlardan biri." değerlendirmesinde bulundu.

            "RUS EKONOMİSİNİN BOZULMASINI HIZLANDIRACAK"
            G7 maliye bakanlarının aldığı kararın Rus maliyesine büyük bir darbe indirmeye yardımcı olacağına işaret eden Yellen, hem Rusya'nın Ukrayna'da sebepsiz yere savaşma kabiliyetini sekteye uğratacağını hem de Rus ekonomisinin bozulmasını hızlandıracağını aktardı.

            Yellen, "Rusya'nın büyük indirimlerle ikili petrol ticareti için acele pazarlık yapma girişimleriyle tavan fiyatının etkisini şimdiden görmeye başladık. Gelecek haftalarda tavan fiyat uygulamasını tamamlamak için hızla ilerlerken, G7 müttefiklerimizle ve yeni koalisyon ortaklarımızla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

            ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin maliye bakanları Almanya'da bugün düzenlenen toplantının ardından Rus petrolüne tavan fiyatı uygulama planının onaylandığını bildirmişti.

            Ancak yapılan açıklamada, tavan fiyat seviyesinin "bir dizi teknik girdiye dayalı olarak" daha sonra belirleneceği kaydedilmişti.

            Öte yandan G7 maliye bakanlarının yaptığı ortak açıklamada, enerji piyasalarındaki oynaklığın azaltılması için petrol üreticisi ülkelere üretimlerini artırma çağrısı yinelendi.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            TOKİ’nin indirim kampanyasına yoğun ilgi
            Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, The Wall Street Journal'a konuştu! G7'nin Rus petrolü planı Türkiye'yi etkiler mi?
                SON DAKİKA