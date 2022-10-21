Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, The Wall Street Journal'a konuştu! G7'nin Rus petrolü planı Türkiye'yi etkiler mi?

ABD HAZİNE BAKANI YELLEN'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, G7 maliye bakanlarının Rus petrolüne tavan fiyatı uygulama planını onaylamasının ardından yazılı açıklama yaptı.

G7'nin küresel enerji fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya yönelik kritik bir adım attığına dikkati çeken Yellen, aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da başlattığı savaşı finanse etmek için ihtiyaç duyduğu gelirden yoksun bırakıldığını aktardı.

Yellen, G7'nin Rus petrolüne tavan fiyat belirlemeyi ve uygulamayı taahhüt ederek, Rusya'nın yasa dışı savaşı için ana finansman kaynağını önemli ölçüde azalttığını ve Rus petrolünün daha düşük fiyatlarla küresel enerji piyasalarına arzının sürdürülmesini sağlayacağını kaydetti.

ABD'de son dönemde enerji fiyatlarında yaşanan düşüşe rağmen enerji maliyetlerinin endişe kaynağı olmaya devam ettiğini vurgulayan Yellen, enerji fiyatlarının küresel olarak yüksek seyretmeye devam ettiği ifade etti.

Yellen, "Tavan fiyat, enflasyonla mücadele etmek ve ABD ve dünya genelindeki çalışanlar ile işletmeleri küresel aksamaların neden olduğu fiyat artışlarından korumak için sahip olduğumuz en güçlü araçlardan biri." değerlendirmesinde bulundu.