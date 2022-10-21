21 Ekim benzin ve motorin fiyatları | Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim geliyor

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası brent petrolde yaşanan dalgalanma, küresel enerji krizi ve piyasalarda artan talep korkuları ile güçlenen arz sorunları nedeniyle akaryakıt fiyatları dalgalı seyir izliyor.
1 LİRA 7 KURUŞLUK İNDİRİM BEKLENİYOR
Son olarak Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası, motorin grubuna bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruşluk indirim gelmesi bekleniyor.
MOTORİNE BU AY 5 ZAM 2 İNDİRİM GELDİ
Motorine bu ay içinde 5 defa zam gelirken iki defa da indirim yapıldı. Ay başında 23,12 TL olan litre fiyatı 28,53 TL'ye kadar çıktı.
Benzine bu ay içinde iki kez zam yapılırken henüz indirim gerçekleşmedi.