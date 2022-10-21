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    • Ekonomi
    • 21.10.2022 10:55
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    • 21.10.2022 10:57
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    21 Ekim benzin ve motorin fiyatları | Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim geliyor

    Brent petrolde meydana gelen dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Rusya-Ukrayna savaşı beraberinde gelen enerji krizi piyasaları altüst ederken, yaşanan gelişmeler petrol fiyatlarında inişli-çıkışlı grafiğe neden oluyor. Son olarak brent petrolde yaşanan düşünün ardından motorine 1 lira 7 kuruşluk indirim gelmesi bekleniyor.

    Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim geliyor

    Rusya-Ukrayna savaşı sonrası brent petrolde yaşanan dalgalanma, küresel enerji krizi ve piyasalarda artan talep korkuları ile güçlenen arz sorunları nedeniyle akaryakıt fiyatları dalgalı seyir izliyor.

    1 LİRA 7 KURUŞLUK İNDİRİM BEKLENİYOR
    Son olarak Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası, motorin grubuna bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruşluk indirim gelmesi bekleniyor.

    MOTORİNE BU AY 5 ZAM 2 İNDİRİM GELDİ
    Motorine bu ay içinde 5 defa zam gelirken iki defa da indirim yapıldı. Ay başında 23,12 TL olan litre fiyatı 28,53 TL'ye kadar çıktı.

    Benzine bu ay içinde iki kez zam yapılırken henüz indirim gerçekleşmedi.

                    İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

                    PETROL FİYATLARINDA SON DURUM
                    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 92,29 dolardan işlem görüyor. Dün 93,04 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,38 dolar seviyesinde tamamladı.

                    Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,10 azalarak 92,29 dolar oldu.

                    Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 84,44 dolardan alıcı buldu.

                        Petrol fiyatları, piyasalardaki talep ve arz endişeleri nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor.

                        Küresel çapta resesyon endişeleri petrol talebi görünümünü olumsuz etkileyerek fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

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                        Bu kez boşlukla konuştu
                        Haberler Ekonomi 21 Ekim benzin ve motorin fiyatları | Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim geliyor
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