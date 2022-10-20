Gözler Merkez Bankasında! Piyasalar faiz kararını bekliyor | Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak?

Avrupa tarafında dün İngiltere'de enflasyon, enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürerek eylülde yıllık yüzde 10,1 ile son 40 yılın zirvesine ulaştı. Avro Bölgesi'nde ise ağustos ayında yüzde 9,1 olan enflasyon eylülde yüzde 9,9 ile rekor kırdı. Söz konusu veriye ilişkin öncü rakamlar ve piyasa beklentileri yüzde 10'a işaret ediyordu.

Açıklanan verilerin ardından Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 27 Ekim'deki toplantısında faizleri 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, İngiltere Merkez Bankası'nın gelecek ayki toplantısında 100 baz puanlık faiz artırımına gideceği öngörülüyor.

Enflasyonun temel sürükleyicisi olan enerji krizine yönelik tedbirler de gündemin odağındaki yerini korudu. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İspanya ve Portekiz'deki "elektrik üretiminde kullanılan gaza tavan fiyat" uygulamasının AB genelinde değerlendirilebileceğini belirtirken, Almanya'nın doğal gazın yanı sıra elektrik için de tavan fiyat uygulaması planladığı basına yansıdı.