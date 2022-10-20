Binance Aptos Coin nedir, geleceği ne? Aptos Coin ne zaman çıkacak, FİYATI? APT airdrop nasıl alınır, hangi borsada? Grafiği...

Aptos (APT), eski Meta çalışanları tarafından geliştirildi. Son günlerde kripto gündemini meşgul eden Layer 1 projesi APTOS, ölçeklenebilir, düşük maliyetli ve güncellenebilir bir blok zinciridir. Aptos'un kurucu isimleri ise Facebook'un eski çalışanlarından oluşuyor. Blok zinciri üzerinde yaygın olarak kullanılabilecek uygulamalar oluşturulabilmesi için geliştirilen APTOS hakkında bir çok soru gündemde yer alıyor. Peki Binance Aptos Coin nedir, geleceği ne? Aptos Coin çıktı mı, fiyatı ne kadar? Aptos (APT) airdrop nasıl alınır?
BİNANCE APTOS COİN NEDİR, GELECEĞİ NE?
Öncelikle APTOS hakkında şu bilgiler mevcut: Aptos, tekrardan dizayn edilmiş bir blok zinciri girişimidir. Eski Meta çalışanlarının geliştirdiği Aptos ağının 12 Ekim itibariyle ilk bloğu oluşturulmuştu. Blok zinciri üzerinde DeFi platformlarından pazar yerlerine oyunlara ve NFT platformlarına kadar sayısız proje yer alıyor.
APTOS COİN NE ZAMAN ÇIKACAK?
APT token ile ilk adımlar, 2019 senesinde atıldı. ve hala çalışmalar devam ediyor. Kipto para varlığının ardından yaratıcı firma Aptos Laps ise 2021 senesinde ABD merkezli olarak hayata geçirildi. APT'nin en büyük destekçilerinden birisinin de Binance olduğu biliniyor. Aptos, 12 Ekim 2022'de coin piyasasına katılırken APT token'ı Binance üzerinde 20 Ekim tarihinden itibaren listelenecek.