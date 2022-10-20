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    • Ekonomi
    • 20.10.2022 09:40
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    • 20.10.2022 09:40
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    Binance Aptos Coin nedir, geleceği ne? Aptos Coin ne zaman çıkacak, FİYATI? APT airdrop nasıl alınır, hangi borsada? Grafiği...

    Uzun süredir geliştirme aşamasında olan APTOS, Binance dahil pek çok borsada ticarete açıldı. APT simgesiyle bazı borsalarda 60$ seviyesine kadar çıktı ancak sonrasında 7$ seviyesine kadar indi. Peki Binance Aptos Coin nedir, geleceği ne, Aptos coin hangi borsada var? Aptos Coin çıktı mı, fiyatı ne kadar? Aptos (APT) airdrop nasıl alınır?

    Binance Aptos Coin nedir, geleceği ne?

    Aptos (APT), eski Meta çalışanları tarafından geliştirildi. Son günlerde kripto gündemini meşgul eden Layer 1 projesi APTOS, ölçeklenebilir, düşük maliyetli ve güncellenebilir bir blok zinciridir. Aptos'un kurucu isimleri ise Facebook'un eski çalışanlarından oluşuyor. Blok zinciri üzerinde yaygın olarak kullanılabilecek uygulamalar oluşturulabilmesi için geliştirilen APTOS hakkında bir çok soru gündemde yer alıyor. Peki Binance Aptos Coin nedir, geleceği ne? Aptos Coin çıktı mı, fiyatı ne kadar? Aptos (APT) airdrop nasıl alınır?

    BİNANCE APTOS COİN NEDİR, GELECEĞİ NE?

    Öncelikle APTOS hakkında şu bilgiler mevcut: Aptos, tekrardan dizayn edilmiş bir blok zinciri girişimidir. Eski Meta çalışanlarının geliştirdiği Aptos ağının 12 Ekim itibariyle ilk bloğu oluşturulmuştu. Blok zinciri üzerinde DeFi platformlarından pazar yerlerine oyunlara ve NFT platformlarına kadar sayısız proje yer alıyor.

    APTOS COİN NE ZAMAN ÇIKACAK?

    APT token ile ilk adımlar, 2019 senesinde atıldı. ve hala çalışmalar devam ediyor. Kipto para varlığının ardından yaratıcı firma Aptos Laps ise 2021 senesinde ABD merkezli olarak hayata geçirildi. APT'nin en büyük destekçilerinden birisinin de Binance olduğu biliniyor. Aptos, 12 Ekim 2022'de coin piyasasına katılırken APT token'ı Binance üzerinde 20 Ekim tarihinden itibaren listelenecek.

        APTOS COİN FİYAT VE GRAFİKLERİ

        Aptos (APT) fiyatı, Twitter'daki en iyi kripto tüccarlarının çoğunun tahmin ettiği gibi listeleme gününde düştü. Daha yüksek TPS kapasitesine sahip bir 'Solana katili' olarak adlandırılan Aptos tokeni, bugün henüz eklenmiş olan CoinMarketCap'teki 15.170 izleme listesinde bu hafta en trend kripto para varlıkları ve airdroplarından biri. Aptos jetonunun tamamen seyreltilmiş piyasa değeri, 1 milyar toplam arzına dayalı olarak 7 jeton fiyatıyla 7 milyar dolar.

        APTOS COİN HANGİ BORSADA

        Aptos Labs, Binance Labs'tan belli olmayan bir taktiksel yatırım alarak değerlemesini 4 milyar dolara yükseltti. Esasında, Binance'in kurucu ortağı ve Binance Labs başkanı Yi He, kısmi Aptos'un blok zincirini yaratmak adına kullandığı Move programlama dili nedeniyle Aptos'a yatırım yapmayı seçti. Aptos 20 Ekim günü itibariyle Binance borsasında olacak. Her ne kadar hususi bir şirket olsa da Aptos (APT) hali hazırda Binance haricinde BTCEX , Bitrue , XT.COM ve OKX borsalarında listelenmiştir.
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        Haberler Ekonomi Binance Aptos Coin nedir, geleceği ne? Aptos Coin ne zaman çıkacak, FİYATI? APT airdrop nasıl alınır, hangi borsada? Grafiği...
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