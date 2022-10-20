Binance Aptos Coin nedir, geleceği ne? Aptos Coin ne zaman çıkacak, FİYATI? APT airdrop nasıl alınır, hangi borsada? Grafiği...

APTOS COİN FİYAT VE GRAFİKLERİ

Aptos (APT) fiyatı, Twitter'daki en iyi kripto tüccarlarının çoğunun tahmin ettiği gibi listeleme gününde düştü. Daha yüksek TPS kapasitesine sahip bir 'Solana katili' olarak adlandırılan Aptos tokeni, bugün henüz eklenmiş olan CoinMarketCap'teki 15.170 izleme listesinde bu hafta en trend kripto para varlıkları ve airdroplarından biri. Aptos jetonunun tamamen seyreltilmiş piyasa değeri, 1 milyar toplam arzına dayalı olarak 7 jeton fiyatıyla 7 milyar dolar.