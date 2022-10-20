SED ödemeleri YATTI MI? 20 Ekim SED ödemeleri sorgulama ekranı! 2022 SED yardımı ne kadar, kaç TL?

Ekim ayı SED yardımı ödemeleri yattı mı, yatmadı mı merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen yardımdan 150 bin çocuk faydalanıyor. Peki SED ödemeleri YATTI MI? 2022 SED yardımı ne kadar, kaç TL? 20 Ekim SED ödemeleri sorgulama ekranı haberimizde!
SED YARDIMI YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için ekim ayında toplam 349 milyon 452 bin TL tutarında Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptık" dedi.
EKİM AYI SED YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL?
SED kapamında ihtiyaç sahibi ailelere her bir çocuk için ortalama 1.259 TL destek ödemesi yapılıyor. SED yardımı alabilmek için başvurular; İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabiliyor.