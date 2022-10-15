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    Takipler duracak faizler silinecek! Ödeme ne kadar sürede yapılacak? Yeni düzenleme neler getiriyor?

    Kredi Yurtlar Kurumu borçları faizsiz, cezasız olarak kapatılabilecek. Meclis’teki düzenleme ile, öğrenim kredisi alanlar, aldıkları miktar kadar ödeme yapacak.

    Hazal Ateş
    Takipler duracak faizler silinecek

    Öğrenim ve katkı kredilerinde borç ödeme yönteminin değiştirilmesiyle 1 milyon 418 bin genç nefes alırken, uygulamanın ayrıntıları da netleşti.



    Faizler nedeniyle anaparası 3-4 katına çıkan Kredi Yurtlar Kurumu borçları faizsiz, cezasız kapatılabilecek.



    Öğrenim kredisi alanlar, aldıkları miktar kadar ödeme yapacak. Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede, aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek.



        3 KEZ ERTELEME
        Borçlu, borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan teyit edilmesi halinde, ilk yıl herhangi bir ilave olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için verilen miktara yüzde 10 eklenerek kredi borcu hesaplanacak.



        Ancak ilgili yılda TÜFE'nin yüzde 10'dan az olması halinde bu oran uygulanacak. Erteleme işlemi en fazla 3 defa yapılabilecek.



        ASKERLİK AYARI
        Ödemenin askerlik dönemine denk gelmesi durumunda, borçlunun talebi üzerine herhangi bir ilave yapılmaksızın askerlik döneminin sonuna kadar kredi borcu ertelenecek.



            Süresinde ödenmeyen taksitlere, vadesinden itibaren gecikme zammı hesaplanacak. Taksitlerin, son taksitin vade tarihine kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen taksit tutarları takip edilmek üzere ilgili vergi dairesine bildirilecek.



            Taksitler için zaman aşımı süresinin belirlenmesinde, son taksitin vade tarihi esas alınacak. Vergi dairelerince bu alacaklarla ilgili olarak yapılan tahsilatlar, takip eden ayın sonuna kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı'na aktarılacak.



            Öğrenimi sırasında veya öğrenimden sonra ölenlerin veya yüzde 90 ve üzeri engel sahibi oldukları tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından tespit edilenlerin kalan borçları terkin edilecek.

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            Environment
            Haberler Ekonomi Takipler duracak faizler silinecek! Ödeme ne kadar sürede yapılacak? Yeni düzenleme neler getiriyor?
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