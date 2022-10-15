Takipler duracak faizler silinecek! Ödeme ne kadar sürede yapılacak? Yeni düzenleme neler getiriyor?

Öğrenim ve katkı kredilerinde borç ödeme yönteminin değiştirilmesiyle 1 milyon 418 bin genç nefes alırken, uygulamanın ayrıntıları da netleşti.
Faizler nedeniyle anaparası 3-4 katına çıkan Kredi Yurtlar Kurumu borçları faizsiz, cezasız kapatılabilecek.
Öğrenim kredisi alanlar, aldıkları miktar kadar ödeme yapacak. Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede, aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek.