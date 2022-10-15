Takipler duracak faizler silinecek! Ödeme ne kadar sürede yapılacak? Yeni düzenleme neler getiriyor?





Öğrenim kredisi alanlar, aldıkları miktar kadar ödeme yapacak. Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede, aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek.