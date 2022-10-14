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Haberler Ekonomi GÜNCEL JTİ GRUBU SİGARA FİYATLARI TAM LİSTE! Hangi sigaraya zam geldi? En ucuz, en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu? Camel, Winston, Monte Carlo, LD...

GÜNCEL JTİ GRUBU SİGARA FİYATLARI TAM LİSTE! Hangi sigaraya zam geldi? En ucuz, en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu? Camel, Winston, Monte Carlo, LD...

JTİ grubu sigara fiyatlarına 2 lira zam geldiği iddia edildi. Son dakika gelişmeyle birlikte yeni sigara fiyatları merak konusu oldu. Sigara tiryakileri güncel JTİ grubu sigara fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki Hangi sigaraya zam geldi? En ucuz, en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu? Camel, Winston, Monte Carlo, LD...

14.10.2022 22:18 - Son Güncelleme: 14.10.2022 22:18
GÜNCEL JTİ GRUBU SİGARA FİYATLARI TAM LİSTE! Hangi sigaraya zam geldi? En ucuz, en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu? Camel, Winston, Monte Carlo, LD...

Sigara fiyatlarına yeni zam geldiği iddiası sosyal medyayı salladı. Öte yandan sigara fiyatlarına en son Temmuz ayında kallavi zam gelmişti. Ekim ayında sigaraya zam yapıldığı taktirde Winston Slender 30 TL'ye, Monte Carlo 29,5'e yükselecek. İşte GÜNCEL JTİ GRUBU SİGARA FİYATLARI TAM LİSTE! Peki Hangi sigaraya zam geldi? En ucuz, en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu? Camel, Winston, Monte Carlo, LD...

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GÜNCEL JTİ GRUBU SİGARA FİYATLARI TAM LİSTE! Hangi sigaraya zam geldi? En ucuz, en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu? Camel, Winston, Monte Carlo, LD...

2 LİRALIK ZAM İDDİASI

JTİ grubu sigaralara 2 TL'lik bir zam geldiğini iddia edildi. Zammın yarından itibaren geçerli olacağı belirtildi.

GÜNCEL JTİ GRUBU SİGARA FİYATLARI TAM LİSTE! Hangi sigaraya zam geldi? En ucuz, en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu? Camel, Winston, Monte Carlo, LD...

Ayrıca diğer gruplara da zam gelmesi bekleniyor.

GÜNCEL JTİ GRUBU SİGARA FİYATLARI TAM LİSTE! Hangi sigaraya zam geldi? En ucuz, en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu? Camel, Winston, Monte Carlo, LD...

15 EKİM 2022 ZAMLI SİGARA FİYATLARI

Gelecek 2 TL'lik zamma göre güncel sigara fiyatları şöyle olacak;

- Cam... Yellow 100: 48 TL

- Wins... Slender: 30 TL

GÜNCEL JTİ GRUBU SİGARA FİYATLARI TAM LİSTE! Hangi sigaraya zam geldi? En ucuz, en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu? Camel, Winston, Monte Carlo, LD...

- Wins… Dark Blue/Deep Blue: 30 TL

- Wins…: 31 TL

- Wins… Xsence: 32 TL

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