GÜNCEL JTİ GRUBU SİGARA FİYATLARI TAM LİSTE! Hangi sigaraya zam geldi? En ucuz, en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu? Camel, Winston, Monte Carlo, LD...

Sigara fiyatlarına yeni zam geldiği iddiası sosyal medyayı salladı. Öte yandan sigara fiyatlarına en son Temmuz ayında kallavi zam gelmişti. Ekim ayında sigaraya zam yapıldığı taktirde Winston Slender 30 TL'ye, Monte Carlo 29,5'e yükselecek. İşte GÜNCEL JTİ GRUBU SİGARA FİYATLARI TAM LİSTE! Peki Hangi sigaraya zam geldi? En ucuz, en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu? Camel, Winston, Monte Carlo, LD...