Yenilenebilir enerji kaynakları alanında bir yatırım hamlesi de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde faaliyet gösteren Erciyes Anadolu Holding şirketlerinden RHG EnerTürk Enerji'den geldi. Şirket, Van'ın Tuşba ilçesinde hayata geçirdiği güneş izleme sistemli Arısu Güneş Enerjisi Santrali'nin açılışını yaptı. Yıllık enerji üretim kapasitesi 115.250 megavatsaat olan santral yıllık yaklaşık 44 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak. 110 futbol sahası büyüklüğündeki Van Arısu Güneş Enerji Santrali'nin açılışına Van Valisi Ozan Balcı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu üyeleri ve RHG Enertürk yöneticileri katıldı.
'GLOBAL MARKAYIZ'
Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, dünyanın birçok ülkesinde açtıkları fabrikalarla global bir marka haline geldiklerini belirterek, "14 bin çalışanımız var. Bu işler elbette sadece para gücüyle olmuyor. İş birlikleriyle ve birlikte hareketle oluyor. Böyle bir yatırımı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. RHG EnerTürk Enerji Genel Müdürü Murat Aksu da santralde güneş hareketlerini takip edebilen 138 bin 213 adet güneş panelinin yer aldığını belirterek, enerji yatırımlarının her aşamasında çevre dostu ve yüksek verimli projelere imza attıklarını söyledi. Tesisin açılışına katılan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, şehrin güneş enerjisi üretiminde her geçen gün daha da ilerlediğini ve Türkiye'nin en büyük şirketlerden birinin Van'da yatırım yaptığını belirtti. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de konuşmasında Erciyes Anadolu Holding'in Kayseri ve Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi.
- Ekonomi
- 14.10.2022 Gazete
Erciyes Anadolu Holding, Van’da dev güneş enerjisi santralini hayata geçirdi
Kayseri’nin sanayi devi Erciyes Anadolu Holding, Van’da hayatag eçirdiği dev güneş enerjisi santralini hizmete aldı. 110 futbol sahası büyüklüğündeki tesis, 44 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak...
Yenilenebilir enerji kaynakları alanında bir yatırım hamlesi de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde faaliyet gösteren Erciyes Anadolu Holding şirketlerinden RHG EnerTürk Enerji'den geldi. Şirket, Van'ın Tuşba ilçesinde hayata geçirdiği güneş izleme sistemli Arısu Güneş Enerjisi Santrali'nin açılışını yaptı. Yıllık enerji üretim kapasitesi 115.250 megavatsaat olan santral yıllık yaklaşık 44 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak. 110 futbol sahası büyüklüğündeki Van Arısu Güneş Enerji Santrali'nin açılışına Van Valisi Ozan Balcı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu üyeleri ve RHG Enertürk yöneticileri katıldı.