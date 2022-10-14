14-15 Ekim evde bakım maaşı yatan iller listesi 2022! Ekim ayı evde bakım paraları yattı mı? e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama!

14 Ekim evde bakım maaşı yatan iller güncel liste sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Engelli ve yaşlıların bakımı için ailelere verilen evde bakım maaşından faydalanan vatandaşlar, maaşların bugün hangi illere yatırılıp yatırılmadığını araştırıyor. Peki, evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar!
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 14 EKİM 2022 GÜNCEL LİSTE BELLİ Mİ?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşını her ayın 15'i ile 31'ü arasında hesaplara yatıyor.
Evde bakım parası yatan iller sorgulama
Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanıyor. TC kimlik numarası ve E Devlet şifresi kullanarak giriş yapılan sistemin arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve butona tıklayın. Ardından açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar çıkıyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında tüm detaylara ulaşılabiliyor.