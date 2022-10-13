AÇIKLANDI! TOKİ kura çekilişi CANLI ne zaman? TOKİ 250 bin konut projesi kura sonuçları İSİM LİSTESİ belli oldu mu? İstanbul, İzmir, Hakkari...

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları Ekim ayının son gününe kadar devam edecek. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için başvurular hem Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş.'nin Proje İlinde bulunan yetkili şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Kura çekim tarihi ve sonuçların ne zaman açıklanacağı yoğun olarak araştırılırken flaş bir açıklama geldi. Peki TOKİ kura çekilişi CANLI ne zaman? TOKİ 250 bin konut projesi kura sonuçları İSİM LİSTESİ belli oldu mu? İstanbul, İzmir, Hakkari...
TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NE ZAMAN 2022?
Son dakika... Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut,Türkiye tarihinin en büyük konut projesi ile ilgili bilgiler verdi. Bulut, kura çekimlerinin 31 Ekim'den sonraki ilk hafta başlayacağını bildirdi.
İşte TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un açıklamalarından öne çıkanlar:
''Şu ana kadar projeye 7.5 milyon başvuru oldu. Başvuru bedelleri kuralar çekildikten sonra iade edilecek.
Evi olanlar konut ve arsaya başvuramaz.
31 Ekim'den sonraki ilk haftada kura çekimleri başlayacak.
100'E YAKIN ÜLKE PROJELERİMİZİ ÖĞRENMEYE GELİYOR
Taksit ödemelerinde ihtiyaç olursa devlet yardımcı olur. Taksit ve ödeme konusunda dünya genelinde bir ekonomik sıkıntı yaşanırsa devlet önlem alacaktır.
TOKİ projeleri dünyada örnek model. 100'e yakın ülke konut projelerimizi öğrenmeye geliyor.
Arnavutköy TOKİ projesinde ihaleler sürüyor. Projelerdeki ihalelerin yarısı tamamlanmış durumda.''