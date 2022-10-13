AÇIKLANDI! TOKİ kura çekilişi CANLI ne zaman? TOKİ 250 bin konut projesi kura sonuçları İSİM LİSTESİ belli oldu mu? İstanbul, İzmir, Hakkari...

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları Ekim ayının son gününe kadar devam edecek. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için başvurular hem Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş.'nin Proje İlinde bulunan yetkili şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Kura çekim tarihi ve sonuçların ne zaman açıklanacağı yoğun olarak araştırılırken flaş bir açıklama geldi. Peki TOKİ kura çekilişi CANLI ne zaman? TOKİ 250 bin konut projesi kura sonuçları İSİM LİSTESİ belli oldu mu? İstanbul, İzmir, Hakkari...