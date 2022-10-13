Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 13.10.2022 21:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.10.2022 21:54
    ABONE OL

    AÇIKLANDI! TOKİ kura çekilişi CANLI ne zaman? TOKİ 250 bin konut projesi kura sonuçları İSİM LİSTESİ belli oldu mu? İstanbul, İzmir, Hakkari...

    TOKİ sosyal konut projesi kura çekiliş tarihi ve sonuçlara göre isim listesi merakla bekleniyor. 14 Eylül Çarşamba günü başlayan başvurular 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Başvurular devam ederken resmi açıklama geldi. TOKİ Başkanı Ömer Bulut dev konut projesinde kura çekimlerinin yapılacağı günü açıkladı. Peki TOKİ kura çekilişi CANLI ne zaman? TOKİ 250 bin konut projesi kura sonuçları İSİM LİSTESİ belli oldu mu? İstanbul, İzmir, Hakkari...

    AÇIKLANDI! TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NE ZAMAN?

    TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları Ekim ayının son gününe kadar devam edecek. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için başvurular hem Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş.'nin Proje İlinde bulunan yetkili şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Kura çekim tarihi ve sonuçların ne zaman açıklanacağı yoğun olarak araştırılırken flaş bir açıklama geldi. Peki TOKİ kura çekilişi CANLI ne zaman? TOKİ 250 bin konut projesi kura sonuçları İSİM LİSTESİ belli oldu mu? İstanbul, İzmir, Hakkari...

    TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NE ZAMAN 2022?

    Son dakika... Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut,Türkiye tarihinin en büyük konut projesi ile ilgili bilgiler verdi. Bulut, kura çekimlerinin 31 Ekim'den sonraki ilk hafta başlayacağını bildirdi.

    İşte TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un açıklamalarından öne çıkanlar:

    ''Şu ana kadar projeye 7.5 milyon başvuru oldu. Başvuru bedelleri kuralar çekildikten sonra iade edilecek.

    Evi olanlar konut ve arsaya başvuramaz.

    31 Ekim'den sonraki ilk haftada kura çekimleri başlayacak.

    100'E YAKIN ÜLKE PROJELERİMİZİ ÖĞRENMEYE GELİYOR

    Taksit ödemelerinde ihtiyaç olursa devlet yardımcı olur. Taksit ve ödeme konusunda dünya genelinde bir ekonomik sıkıntı yaşanırsa devlet önlem alacaktır.

    TOKİ projeleri dünyada örnek model. 100'e yakın ülke konut projelerimizi öğrenmeye geliyor.

    Arnavutköy TOKİ projesinde ihaleler sürüyor. Projelerdeki ihalelerin yarısı tamamlanmış durumda.''

        TOKİ BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

        TOKİ Sosyal Konut Projesi 250 bin konut detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Alt ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak olan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı TOKİ başvuruları, Ziraat-Halk Bankası şubelerinden ve e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak.

        TOKİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        TOKİ KONUT BELİRLEME KURASI NEDİR?

        Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacaktır. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecektir.)

        TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADE EDİLECEK Mİ?

        TOKİ sosyal konut başvuru ücreti olarak 500 TL olarak belirlendi. TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Fenerbahçe turu garantiledi!
        Haberler Ekonomi AÇIKLANDI! TOKİ kura çekilişi CANLI ne zaman? TOKİ 250 bin konut projesi kura sonuçları İSİM LİSTESİ belli oldu mu? İstanbul, İzmir, Hakkari...
            SON DAKİKA