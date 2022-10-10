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    • Ekonomi
    • 10.10.2022 10:05
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    • 10.10.2022 10:20
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    SON DAKİKA: İşsizlik ağustos ayında yüzde 9,6'ya geriledi! Türkiye Ekonomi Modeli meyvelerini veriyor

    Son dakika haberleri... Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında istihdam, üretim, ihracat temelli büyüme meyvelerini veriyor. Bunun sonucunda işsizlik ağustos ayında tek haneye indi ve yüzde 9,6 olarak gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz cumartesi günü Balıkesir'de yaptığı konuşmasında "Biz yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütme esasına dayanan programımızı kararlılıkla uyguluyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

    İşsizlik tek haneye indi

    Son dakika haberi.. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre işsizlik oranı 0,4 puanlık azalış ile yüzde 9,6'ya gerileyerek tek haneye geldi.

    MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %9,6 SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞTİ
    Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 100 bin kişi azalarak 3 milyon 312 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile %9,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,2 iken kadınlarda %12,5 olarak tahmin edildi.

    MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %47,9 OLDU
    İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 366 bin kişi artarak 31 milyon 14 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puanlık artış ile %47,9 oldu. Bu oran erkeklerde %65,3 iken kadınlarda %30,8 olarak gerçekleşti.

    MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %53,0 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
    İşgücü 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 266 bin kişi artarak 34 milyon 326 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık artış ile %53,0 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,2, kadınlarda ise %35,1 oldu.

    GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %18,0 OLDU
    15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puanlık azalış ile %18,0 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %15,2, kadınlarda ise %23,3 olarak tahmin edildi.

    MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 44,1 SAAT OLDU
    İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,9 saat artarak 44,1 saat olarak gerçekleşti.

    MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI %19,8 OLDU
    Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 2,6 puan azalarak %19,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %13,3 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %16,4 olarak tahmin edildi.

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: İşsizlik ağustos ayında yüzde 9,6'ya geriledi! Türkiye Ekonomi Modeli meyvelerini veriyor
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