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    • Ekonomi
    • 13.10.2022 11:20
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    • 13.10.2022 11:20
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    Havaist İstanbul Havalimanı ile Silivri arasında sefer başlattı

    İstanbul Havalimanı'na bagajlı toplu ulaşım hizmeti veren "Havaist", gelen talepler doğrultusunda havalimanı ile Silivri arasında karşılıklı otobüs seferlerine başladı.

    İstanbul Havalimanı ile Silivri arasına sefer

    İstanbul Havalimanı'ndan Silivri'ye gitmek isteyen yolcular, havalimanında ulaşım katındaki 7 numaralı perondan "HVİST-7" numaralı otobüslere binebilecek.

    Silivri'den havalimanına gelecek yolcular ise Marmara Cezaevi'nden kalkış yaparak sırasıyla Silivri Çarşı (Çorlu Durağı), Silivri Terminal, Selimpaşa, Kumburgaz ve Çatalca Devlet Hastanesi'ne uğrayan aynı numaralı otobüslerle havalimanına ulaşabilecek.

    Yolcular, 70 lira olarak belirlenen biletlerini "www.hava.ist" internet sitesi ile cep telefonlarındaki "Havaist" mobil uygulamasından QR kod oluşturarak veya belirli ara duraklardan nakit, araca binişte kredi ve banka kartı ile alabilecek.

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