Yılın ilk çeyreğinde %7.5 büyüyen Türkiye, işsizliği 8.5 yılın en düşük seviyesine indirdi

Yatırım, üretim, ihracat ve istihdama dayalı yeni ekonomi modeli ile yılın ilk yarısında yüzde 7.5 büyüyen Türkiye, işsizliği de 8.5 yılın en düşük seviyesine indirdi. İstihdamda da tarihi zirveye ulaşıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre; işsizlik oranı, Ağustos'ta Temmuz'a göre 0.4 puan, 2021'in aynı ayına göre ise 2.2 puan azalarak yüzde 9.6 ile Ocak 2018'den bu yana ilk kez tek haneye geriledi. İşsizlik aynı zamanda Mart 2014'ten bu yana en düşük seviyeye düştü. İstihdam edilenlerin sayısı 1 ayda 366 bin, 1 yılda ise 2 milyon 22 bin kişi artarak 31 milyon 14 bin ile tarihin en yüksek seviyesine çıktı. İstihdam edilenlerin sayısı yılın ilk 8 ayında da 1 milyon 20 bin kişi arttı. Pandeminin etkisinin görüldüğü 2020'nin Nisan ayından bu yana istihdam edilenlerin sayısında 5 milyon 687 bin kişilik artış yaşandı. İşsiz sayısı Ağustos'ta 100 bin, 1 yılda ise 560 bin kişi azalarak 3 milyon 312 bin ile 2018'in Nisan ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Pandemi döneminde yüzde 40.6'ya gerileyen istihdam oranı 2022'nin Ağustos ayında yüzde 47.9 ile tarihi zirveye çıktı.