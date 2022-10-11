Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan flaş açıklama: "Enerjide yeni yol haritamızı yakında paylaşacağız"

Arz güvenliğinin öncelikli gündem maddelerinden biri haline geldiğini kaydeden Bayraktar, fosil yakıtlara olan talepte artış görüldüğünü söyledi.

Bayraktar, dünyanın aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadele açısından kritik bir dönemde olduğunu vurgulayarak, "Küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak için 2030 ara hedefleri ve 2050 net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmak için önümüzdeki birkaç yıl çok kritik yıllar. Bu mücadelemizde hayati yılları kaybetme lüksümüz olmadığı kanaatindeyim. Temiz enerji ve alternatif kaynakların güçlü politikalarla doğru yatırımlara dönüştürülmesi gerekiyor." diye konuştu.

Türkiye'nin son 20 yılda elektrik ve gaz talebinin üç kat arttığını dile getiren Bayraktar, enerji politikasının odağında artan talebin rekabetçi fiyatlarla karşılanması ve dışa bağımlılığın düşürülmesinin yer aldığını söyledi.