Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan flaş açıklama: "Enerjide yeni yol haritamızı yakında paylaşacağız"

Bayraktar, Atlantik Konseyi Türkiye ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliğinde düzenlenen "2022 Bölgesel Temiz Enerji Görünümü Konferansı"nda yaptığı konuşmada, iklim krizi, salgın, tedarik zincirindeki problemler, artan emtia ve enerji fiyatları ile Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın dünya ekonomisinde büyük etkileri olduğunu ifade etti.
Arz güvenliğinin öncelikli gündem maddelerinden biri haline geldiğini kaydeden Bayraktar, fosil yakıtlara olan talepte artış görüldüğünü söyledi.
Bayraktar, dünyanın aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadele açısından kritik bir dönemde olduğunu vurgulayarak, "Küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak için 2030 ara hedefleri ve 2050 net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmak için önümüzdeki birkaç yıl çok kritik yıllar. Bu mücadelemizde hayati yılları kaybetme lüksümüz olmadığı kanaatindeyim. Temiz enerji ve alternatif kaynakların güçlü politikalarla doğru yatırımlara dönüştürülmesi gerekiyor." diye konuştu.
Türkiye'nin son 20 yılda elektrik ve gaz talebinin üç kat arttığını dile getiren Bayraktar, enerji politikasının odağında artan talebin rekabetçi fiyatlarla karşılanması ve dışa bağımlılığın düşürülmesinin yer aldığını söyledi.
Bayraktar, Türkiye'nin geçen yıl Paris Anlaşması'na taraf olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye ekonomisinin 2053'te karbon nötr bir ekonomi olacağı hedefi bizim için enerji dönüşümünü ana gündem maddesi haline getirdi. Ülkemizde özellikle enerji sektörünün karbonsuzlaştırılmasına ilişkin temel politikalarımızı şöyle özetleyebiliriz: Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, nükleer enerji, doğal gaz ve hidrojen. Yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 54'e ulaştı. Türkiye bu oranla Avrupa'da 5, dünyada 12'inci sırada. Uygulamaya koyduğumuz modeller sayesinde güçlü bir güneş ekosistemi kuruldu. Güneş paneli üretim kapasitesinde dünyada 4. sırada yer alıyoruz. Yakın bir zamanda yenilenebilir enerjiyle entegre depolama projelerini de hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu çerçevede küçük modüler reaktörlerle konvansiyonel olmayan nükleer reaktörlerin iklim hedeflerine ulaşmak için önemli araçlar olduğunu düşünüyoruz. Nükleerde küçük modüler reaktörlerle kapsamlı iş birliklerini hayata geçirmeyi hedefliyoruz."