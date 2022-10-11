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    • Ekonomi
    • 11.10.2022 12:03
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    • 11.10.2022 12:20
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    Son dakika: Asgari ücret 9.900 TL mi olacak, iddialar doğru mu? BAKAN BİLGİN AÇIKLADI! 2023 asgari ücret kaç TL olacak?

    Asgari ücrette 9.900 TL iddialarının üstüne Bakan Bilgin'den son dakika açıklama geldi. Bilgin son dakika açıklamasında, "9900 TL iddiasıyla ilgili olarak "Rakam telaffuz etmek doğru değil" dedi. Peki, Asgari ücret 9.900 TL mi olacak, iddialar doğru mu? 2023 asgari ücret kaç TL olacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Son dakika: Asgari ücret 9.900 TL mi olacak, iddialar doğru mu?

    Asgari ücret zammı hakkında detaylar merak ediliyor. Sosyal medyada dolaşan 9.900 TL zam iddiaları hakkında Bakan Bilgin'den son dakika açıklama geldi. Peki, Asgari ücret 9.900 TL mi olacak, iddialar doğru mu? 2023 asgari ücret kaç TL olacak? İşte detaylar!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammıyla ilgili açıklamada bulundu.

    Bakan Bilgin, 9900 TL iddiasıyla ilgili olarak "Rakam telaffuz etmek doğru değil" dedi.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLAMASI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün Balıkesir'deki toplu açılış töreninde asgari ücretle alakalı yaptığı konuşmada şu ifadelerde bulundu;

    "Artık bizim gencimiz Iğdır'dan çıkıp Ankara'ya, İstanbul'a gitmesin. Muş'tan çıkıp Ankara'ya, İstanbul'a gitmesin. Artık profesörlerimiz, doçentlerimiz, hocalarımız Iğdır'a gitsin, Ağrı'ya gitsin, Muş'a gitsin. Dolayısıyla yavrularımızı orada eğitsinler, orada yetiştirsinler. Oralardan artık bakıyorsunuz birinci olarak mezun olan yavrularımız var. Buraya durup dururken gelmedik. Bunların önünü hazırladık.

    76 üniversiteden 208 üniversiteye. Yaptığımız yüksek ücret artışlarıyla işçisinden memuruna, emeklisinden sosyal yardım alanına herkesin yanında yer aldık. Göreve geldiğimizde neydi burs? 45 liracıktı. Şimdi burs 850 lira oldu. Doktora öğrencilerininki asgari ücrete çıktı. İnşallah yılbaşında tüm bu kesimlerin durumlarını tekrar düzenleyerek, refah kayıplarını biraz daha telafi edecek adımları atacağız."

        "ENFLASYON ALTINDA ARTIŞ OLMAYACAK"

        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bir canlı yayın programında asgari ücret artışı ve enflasyon konusunda açıklamalarda bulundu. Enflasyonda sert frene basmak istemediklerini söyleyen Bakan Nebati, "Aralık ayında baz etkisiyle enflasyondaki düşüşü göreceğiz" dedi.

        Nebati, faiz ile enflasyon arasındaki farkın açılmasının nedeninin yeni ekonomi modeliyle ortaya konulan "paradigma değişiminden kaynaklandığını" belirterek, "Süreç sancılı olabilir. Sancılı olsa da dengeye ulaşacağız" dedi.



        Bakan Nebati, Aralık ayında asgari ücrette yapılacak artışın da geçen yıllarda olduğu gibi enflasyonun altında olmayacağını belirtti.

        Gıda fiyatlarının kışın daha da yükseleceği iddialarını reddeden Bakan Nebati, "Bu kış geçen kış gibi olmayacak. Daha iyi bir kış olacak." ifadesini kullandı.
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        Haberler Ekonomi Son dakika: Asgari ücret 9.900 TL mi olacak, iddialar doğru mu? BAKAN BİLGİN AÇIKLADI! 2023 asgari ücret kaç TL olacak?
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