Borsa İstanbul'daki dolandırıcılığın boyutu ortaya çıktı! Manipülasyonla 5 milyar TL'lik vurgun





DOLANDIRICILIĞIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma çerçevesinde organize şekilde hareket ettikleri belirlenen şüphelilerin özellikle Borsa İstanbul'da banka endeksini oluşturan bankacılık sektörü paylarında ve bu paylara ait vadeli işlem piyasalarında yoğun işlem yaptıkları 3 aylık dönemde BIST Banka Endeksi paylarında ve bu payların dayanak varlık olduğu vadeli işlem sözleşmelerinde grup hesaplarından gerçekleştirilen işlem hacimlerinin yaklaşık 30 milyar TL olduğu, fiyat yükseltici ve kendinden kendine karşılığı işlemler yaparak oluşan pay piyasasının yapay bir piyasa haline getirildiği belirlendi.