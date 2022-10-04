Borsa İstanbul'daki dolandırıcılığın boyutu ortaya çıktı! Manipülasyonla 5 milyar TL'lik vurgun

İstanbul merkezli 4 ilde "borsada manipülasyon" soruşturmasına ilişkin operasyonda yakalanan 8 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Borsada vurgun olayının detayları da ortaya çıktı. Organize şekilde hareket ettikleri belirlenen şüphelilerin banka paylarından yükseliş olacağı beklentisi ve algısının oluşturdukları tespit edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Borsa İstanbul'da manipülasyon yaparak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 10 kişinin yakalanması için çalışma başlatmış, yürütülen soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz Pazar günü İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir'de 17 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda aralarında Mehmet Akdere ile T.K. (23), E.K. (54), N.K.K. (44), A.C.T. (55), B.A. (45), H.G. (65) ve B.A. (23) isimli 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 2 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.
DOLANDIRICILIĞIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
Soruşturma çerçevesinde organize şekilde hareket ettikleri belirlenen şüphelilerin özellikle Borsa İstanbul'da banka endeksini oluşturan bankacılık sektörü paylarında ve bu paylara ait vadeli işlem piyasalarında yoğun işlem yaptıkları 3 aylık dönemde BIST Banka Endeksi paylarında ve bu payların dayanak varlık olduğu vadeli işlem sözleşmelerinde grup hesaplarından gerçekleştirilen işlem hacimlerinin yaklaşık 30 milyar TL olduğu, fiyat yükseltici ve kendinden kendine karşılığı işlemler yaparak oluşan pay piyasasının yapay bir piyasa haline getirildiği belirlendi.