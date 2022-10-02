Borsa işlemlerinde usulsüzlük iddiasıyla 8 kişi gözaltında! Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiası sonrası düğmeye basıldı

ERDOĞAN: EN İNCE AYRINTISINA KADAR İNCELENECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, "Borsadaki hareketlilik en ince ayrıntısında kadar incelenecek" ifadelerini kullanmıştı.

BORSADA NE OLMUŞTU?

Borsa İstanbul'da temmuz ayı ortasında bir kaç büyük oyuncunun Vadeli İşlemler Piyasası'nda yüksek risk alarak aynı zamanda spot piyasada da alımlar yaparak gerçekleştirdiği ve borsanın bu süreçte yüzde 59 yükseldiği operasyon sonraki 2 haftada ise endeksin yüzde 14 kan kaybetmesi ile son bulmuştu. İşlemlerin yoğunlaştığı bankacılık endeksinde ise 1.5 aylık yüzde 150'lik kazanç kurulan riskli sistemin bozulması nedeniyle aynı hızla geri çekilmişti. Yapılan bu işlemler borsa genelinde olumsuzluklar yaratarak neredeyse sistem riskine dönüşmüştü. Oyuncuların ağırlıklı olarak kredi kullanarak yaptıkları işlemler VİOP'da manipülasyona yol açacak açıklar olduğunu ortaya koyarken oluşan krizin ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Borsa İstanbul, bakanlık yetkilileri ve aracı kurumların bir araya gelerek günlerce yaptıkları toplantılar sonucunda oluşan zararın aracı kurumlar tarafından karşılanması görüşü ağırlık kazandı.