Borsa işlemlerinde usulsüzlük iddiasıyla 8 kişi gözaltında! Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiası sonrası düğmeye basıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, borsa işlemlerinde örgütlü ve organize biçimde usulsüzlük yapıldığı ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında haksız kazanç sağladığı belirlenen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Bu kişilerin yakalanması için çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir'de belirlenen 17 adrese operasyon düzenledi.
2 ŞÜPHELİ YURTDIŞINDA
Operasyonda 10 şüpheliden 8'i yakalanırken, 2 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan zanlılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
ARALARINDA BÜYÜK YATIRIMCILAR VAR
Borsada manipülasyon yaptıkları gerekçesiyle yapılan operasyonda gözaltına alınanlar arasında borsanın büyük yatırımcılarından Mehmet Akdere, Ahmet Can Teoman ve Bekir Sani Karayel'in akrabaları da bulunuyor. 4 ilde düzenlenen operasyon borsada temmuz ortasında kamu bankaları hisselerinde başlayan olağanüstü yükseliş ve ardından aynı hızda düşüşle ilgili yapılan işlemler nedeniyle yapıldı.
ERDOĞAN: EN İNCE AYRINTISINA KADAR İNCELENECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, "Borsadaki hareketlilik en ince ayrıntısında kadar incelenecek" ifadelerini kullanmıştı.
BORSADA NE OLMUŞTU?
Borsa İstanbul'da temmuz ayı ortasında bir kaç büyük oyuncunun Vadeli İşlemler Piyasası'nda yüksek risk alarak aynı zamanda spot piyasada da alımlar yaparak gerçekleştirdiği ve borsanın bu süreçte yüzde 59 yükseldiği operasyon sonraki 2 haftada ise endeksin yüzde 14 kan kaybetmesi ile son bulmuştu. İşlemlerin yoğunlaştığı bankacılık endeksinde ise 1.5 aylık yüzde 150'lik kazanç kurulan riskli sistemin bozulması nedeniyle aynı hızla geri çekilmişti. Yapılan bu işlemler borsa genelinde olumsuzluklar yaratarak neredeyse sistem riskine dönüşmüştü. Oyuncuların ağırlıklı olarak kredi kullanarak yaptıkları işlemler VİOP'da manipülasyona yol açacak açıklar olduğunu ortaya koyarken oluşan krizin ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Borsa İstanbul, bakanlık yetkilileri ve aracı kurumların bir araya gelerek günlerce yaptıkları toplantılar sonucunda oluşan zararın aracı kurumlar tarafından karşılanması görüşü ağırlık kazandı.