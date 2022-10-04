Benzin ve motorine zam beklentisi! Brent petroldeki dalgalanma pompayı vurdu

Fiyatlardaki yükselişte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun çarşamba günü yapacağı toplantıda arzda kesinti yapacağı beklentisi etkili oldu. Yatırımcılar, OPEC+ grubunun, 2020'den bu yana ilk defa yüz yüze gerçekleştireceği toplantıda fiyatları desteklemek için günlük 1 milyon varilin üzerinde üretim kesintisine gidebileceğini tahmin ediyor. Grup, son toplantısında ekim ayı için günlük 100 bin varillik üretim kesintisi kararlaştırmıştı.