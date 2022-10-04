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    • Ekonomi
    • 04.10.2022 17:54
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    • 04.10.2022 17:54
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    Benzin ve motorine zam beklentisi! Brent petroldeki dalgalanma pompayı vurdu

    Son dakika haberine göre Brent petrol üretiminde kesintiye gidileceği söylentisi nedeniyle varil fiyatlarında yaşanan dalgalanma benzin ve motorin fiyatlarına yansıdı. Bu gece yarısından itibaren benzine 62 kuruş, motorine ise 1,10 TL zam bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

    Petroldeki dalgalanma pompayı vurdu

    Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatlarında da değişime gidildi. Bu gece yarısı itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarına zam yapılacağı belirtildi.

    Ciddi bir düşüş yaşanan brent petrolde pazartesi gününden itibaren yaşanan yükseliş pompaya yansıdı. 5 Ekim Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 62 kuruş, motorin grubunda 1,10 TL zam bekleniyor.

    1 MİLYON VARİL ÜZERİNDE KESİNTİYE GİDİLEBİLİR
    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 89,40 dolardan işlem görüyor. Dün 89,78 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 88,86 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.39 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,60 artarak 89,40 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 84,05 dolardan alıcı buldu.

        Fiyatlardaki yükselişte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun çarşamba günü yapacağı toplantıda arzda kesinti yapacağı beklentisi etkili oldu. Yatırımcılar, OPEC+ grubunun, 2020'den bu yana ilk defa yüz yüze gerçekleştireceği toplantıda fiyatları desteklemek için günlük 1 milyon varilin üzerinde üretim kesintisine gidebileceğini tahmin ediyor. Grup, son toplantısında ekim ayı için günlük 100 bin varillik üretim kesintisi kararlaştırmıştı.

        MEVCUT DALGALANMA SÜRECEK
        Öte yandan, uzmanlar resesyon beklentileri, küresel piyasalarda Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ortaya çıkan belirsizlikler ve dolar endeksindeki yükselişin fiyatlardaki mevcut dalgalanmaları sürdüreceğini tahmin ediyor.

        Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), dün yayımladığı raporda, gelişmiş ülkelerdeki merkez bankalarının faizleri artırmaya devam etmesinin küresel ekonomiyi resesyona ve ardından uzun süreli durgunluğa itme riski taşıdığını bildirdi.

            UNCTAD'ın raporunun ardından Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva da ABD Merkez Bankasını (Fed) politikalarında son derece ihtiyatlı olmaya ve dünyanın geri kalanı üzerindeki etkisine karşı dikkatli olmaya çağırdı.

            Brent petrolde teknik olarak 89,48 ile 89,56 dolar aralığının direnç, 89,26 ile 89,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

            GÜNCEL FİYATLAR
            Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.10 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19.25 liradan satılıyor.

                İSTANBUL'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN (MAZOT) FİYATLARI
                Benzin: 19,23 TL
                Motorin: 23,06 TL
                LPG: 10,62

                ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?
                Benzin: 19,34 TL
                Motorin: 23,20 TL
                LPG: 10,94 TL

                İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?
                Benzin: 19,34 TL
                Motorin: 23,21 TL
                LPG: 10,74 TL

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                Haberler Ekonomi Benzin ve motorine zam beklentisi! Brent petroldeki dalgalanma pompayı vurdu
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