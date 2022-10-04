Benzin ve motorine zam beklentisi! Brent petroldeki dalgalanma pompayı vurdu

Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatlarında da değişime gidildi. Bu gece yarısı itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarına zam yapılacağı belirtildi.
Ciddi bir düşüş yaşanan brent petrolde pazartesi gününden itibaren yaşanan yükseliş pompaya yansıdı. 5 Ekim Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 62 kuruş, motorin grubunda 1,10 TL zam bekleniyor.
1 MİLYON VARİL ÜZERİNDE KESİNTİYE GİDİLEBİLİR
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 89,40 dolardan işlem görüyor. Dün 89,78 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 88,86 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.39 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,60 artarak 89,40 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 84,05 dolardan alıcı buldu.