Ekim -Kasım ayı Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? 5-6-7 Ekim ayı Aile destek ödemeleri YATTI MI, neden yatmadı 2022? e-Devlet Aile Destek parası sorgulama ekranı!

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KRİTİK AİLE DESTEK PROGRAMI AÇIKLAMALARI

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile Destek Programı hakkında da açıklamalarda bulundu. Açıklama şu şekilde:

"Türkiye Aile Destek Programımızın kapsamını geliştiriyoruz, bütçesini de 40 milyar liraya yükseltiyoruz. Böylece toplam hane sayısını yaklaşık onda birine kavuşacak etkinliğe kavuşturuyoruz. Çocuklarımız için ilave destekler getiriyoruz. Elektrik tüketim desteğinden aile desteği programına dahil olan aileler de yararlanabilecek."