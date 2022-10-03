Enflasyon rakamları AÇIKLANDI MI? Eylül enflasyonu ne oldu, yüzde kaç? TÜİK TEFE TÜFE enflasyon VERİLERİ 2022!

Enflasyon oranı merakla bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor. Bu noktada vatandaşlar internet arama motorlarında 'Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta AÇIKLANACAK? Eylül enflasyonu ne oldu, yüzde kaç?' sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...
ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Son dakika... Eylül ayı enflasyon rakamları 3 Ekim 2022 saat 10.00'da açıklandı.
Buna göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %83,45, aylık %3,08 oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %151,50, aylık %4,78 arttı.
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti.
Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %30,76 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %117,66 ile ulaştırma oldu.
Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %0,04 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,99 ile konut oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).
2022 yılı Eylül ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 2 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 124 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.