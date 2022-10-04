4 Ekim motorine zam gelecek mi? Benzine motorine ZAM GELDİ Mİ? 1 LT mazot, benzin kaç TL oldu? İstanbul Ankara İzmir güncel akaryakıt fiyatları!

Güncel akaryakıt fiyatları hakkında aramalar haftanın ilk gününden itiberen merak edilerek araştırlıyor.Araç sürücüleri benzin, motorin ve LPG fiyat tablosu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sosyal medyada yer alan haberlere göre motorin fiyatı ve benzin fiyatlarına zam yapılacağı iddia edildi. Peki, Benzine motorine ZAM GELDİ Mİ? 4 Ekim motorine zam gelecek mi? 1 LT mazot, benzin kaç TL oldu? İstanbul Ankara İzmir güncel akaryakıt fiyatları!
ABD HAM PETROLÜ 9 AYIN DİBİNİ GÖRDÜ!
Ham petrol fiyatı, birçok ülkede yapılan faiz artışlarının küresel enerji görünümüne ilişkin beklentileri kötüleştirmesiyle 4. haftayı da düşüşle tamamlamaya hazırlanırken, ABD ham petrolü Ocak ayından beri ilk kez 80 doların altına geriledi.
MOTORİN VE BENZİN FİYATLARINA İNDİRİM GELECEK Mİ?
Petrol fiyatları bu haftaki düşüşünü sürdürürken ABD ham petrolü Ocak ayından beri ilk kez 80 doların altına geriledi. Brent petrol fiyatlarında gözlemlenen gerilemenin ardından motorin fiyatı ve benzin fiyatlarına indirim beklentisi oluştu.
MOTORİN VE BENZİN FİYATLARINA ZAM İDDİASI!
Brent petrol fiyatlarında gözlemlenen gerilemeyle birlikte akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşmuştu. Sosyal medyada yer alan haberlere göre motorin fiyatı ve benzin fiyatlarına zam yapılacağı iddia edildi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.
SON OLARAK MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM GELMİŞTİ!
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sonrası motorinde indirim beklentisi oluşturdu. Sektör temsilcileri, motorine gelen 1.76 kuruş indirimin 20 Eylül 2022 Salı gününden itibaren geçerli olduğunu belirtti.