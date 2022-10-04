Hükümetten vatandaşa kentsel dönüşümde 2. faiz desteği



Güçlendirme ve konut yapım ve edinme kredilerinde faiz oranı 400 baz puandan 600'e, işyeri yapım ve edinme kredileri ise 300 baz puandan 450 puana yükseltildi. Bakanlığın faiz desteği oranı güçlendirme ve konut kredilerine aylık 0.50 puan, işyeri kredilerine ise aylık 0.38 puan olarak yapılacak. Örneğin konut için aylık yüzde 1.5 oranlı kredi kullanıldığında bunun yüzde 0.50'si bakanlık tarafından karşılanacak.

EN FAZLA 3 MİLYON TL

Faiz destekli konut kredileri için vade en çok 10 yıl, işyeri kredilerinde ise 7 yıl olarak uygulanıyor. Kredi alanlar, ödemelerini eşit taksitli ödeyebildiği gibi 2 yıla kadar anapara ödemesiz dönem de sunuluyor. Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı da 2 milyon liradan 3 milyon liraya çıkarıldı.