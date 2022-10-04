Hükümetten vatandaşa kentsel dönüşümde 2. faiz desteği

Hükümet, yükselen inşaat maliyetleri nedeniyle kentsel dönüşümün sekteye uğramaması için destek üstüne destek veriyor. Faiz destekli kentsel dönüşüm ve güçlendirme kredilerinin üst limiti ile faiz desteği bu yıl ikinci kez artırıldı.
İKİNCİ ARTIŞ YAPILDI
"6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de önceki gün yayımlandı.
Düzenlemeyle gerçek veya tüzel kişilerin, afet riskli olduğu tespit edilen konutunu veya işyerini kendi imkânlarıyla yapmak istemeleri durumunda bankalardan kullanacakları kredilere sağlanacak faiz desteğine ilişkin esaslar belirlendi. Kredi anapara tutarı üst limiti, güçlendirme kredisi için 160 bin liradan 240 bin liraya, konut yapım ve edinme kredileri ile işyeri yapım kredisi 400 bin liradan 600 bin liraya yükseltildi.
Güçlendirme ve konut yapım ve edinme kredilerinde faiz oranı 400 baz puandan 600'e, işyeri yapım ve edinme kredileri ise 300 baz puandan 450 puana yükseltildi. Bakanlığın faiz desteği oranı güçlendirme ve konut kredilerine aylık 0.50 puan, işyeri kredilerine ise aylık 0.38 puan olarak yapılacak. Örneğin konut için aylık yüzde 1.5 oranlı kredi kullanıldığında bunun yüzde 0.50'si bakanlık tarafından karşılanacak.
EN FAZLA 3 MİLYON TL
Faiz destekli konut kredileri için vade en çok 10 yıl, işyeri kredilerinde ise 7 yıl olarak uygulanıyor. Kredi alanlar, ödemelerini eşit taksitli ödeyebildiği gibi 2 yıla kadar anapara ödemesiz dönem de sunuluyor. Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı da 2 milyon liradan 3 milyon liraya çıkarıldı.