Avrupa'da enerji krizi | Almanya'da ilaç yok İtalya'da ekmek lüks olacak! İngiltere'de testere satışı arttı Belçika'da mum ışığında yemek
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Avrupa'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara karşılık Rusya Avrupa'ya doğal gazı kesti. Avrupa'da baş gösteren enerji krizi kışın yaklaşmasıyla birlikte iyiden iyiye etkisini gösteriyor. İtalya'da gazeteler, "Faturalar yıldızlara ulaştı, Avrupa parça parça" başlıklarıyla çıktı. Fırıncılar "Ekmek lüks gıda oluyor" tepkisinde bulundu. Almanya'da hastalar ilaç bulmakta zorlanıyor. Belçika'da restoranlar mum ışığında yemeği pazarlamaya çalışıyor. İngiltere'de ise odun kesip ısınmak isteyenler testere satışlarını artırdı.
Euro Bölgesi'nde enflasyon Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle eylülde çift haneye ulaşarak rekor tazelerken, bölgede ülkeler arasında fiyat gelişmelerinde büyük farklılıklar olması dikkati çekiyor. Rusya-Ukrayna savaşının etkisinin giderek daha görünür hale gelmesiyle 3 Baltık ülkesinde enflasyon yüzde 22'nin üzerine çıktı.
Euro Bölgesi'nde, yıllık enflasyon eylülde yüzde 10'a yükselerek euronun piyasaya sürülmesinden bu yana ilk kez çift haneleri gördü. Gıda fiyatlarında yaşanan artış bir çok ürünü ulaşılamaz hale getirirken, dün İtalya'da elektriğe öngörülen yüzde 59 zamdan sonra, fırıncılar ekmeğin lüks gıda haline geldiği uyarısında bulundu.
HEDEFİN 5 KATI ENFLASYON
Avrupa Merkez Bankası (ECB), yüzde 2 enflasyon oranıyla Euro Bölgesi'nde orta vadeli istikrarlı fiyatlar hedeflerken, keskin bir şekilde artan enerji fiyatları ve arz darboğazlarının aylardır enflasyonu yukarı yönlü baskılaması dikkati çekiyor. Enflasyon, 2021'in ortalarından bu yana ECB'nin yüzde 2 hedefinden uzaklaşmaya devam etti.
Bu da ECB üzerinde faiz artırımlarına devam etmesi için baskıyı artırıyor. ECB Yönetim Konseyi, 8 Eylül'deki toplantısında bankanın üç temel politika faizini 75 baz puan artırdı. Böylece, banka 1999'da Avrupa Ortak Para Birimi'nin kullanılmasından bu yana en yüksek faiz artışına gitmiş oldu.
EN YÜKSEK ARTIŞ ENERJİDE
Euro Bölgesi'nde eylül ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 40.8 ile enerjide gerçekleşti. Ağustos ayındaki enerjideki artış yüzde 38.6 idi. Enerjiden gıdaya son dönemde hızlanan fiyat artışları, birçok ülkede tüketicilerin yaşam maliyetini kayda değer oranda artırdı. Avrupa, Rusya-Ukrayna savaşının ardından Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği sarmal bir enerji kriziyle karşı karşıya.