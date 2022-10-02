Avrupa’da enerji krizi | Almanya’da ilaç yok İtalya’da ekmek lüks olacak! İngiltere’de testere satışı arttı Belçika’da mum ışığında yemek

Bu da ECB üzerinde faiz artırımlarına devam etmesi için baskıyı artırıyor. ECB Yönetim Konseyi, 8 Eylül'deki toplantısında bankanın üç temel politika faizini 75 baz puan artırdı. Böylece, banka 1999'da Avrupa Ortak Para Birimi'nin kullanılmasından bu yana en yüksek faiz artışına gitmiş oldu.