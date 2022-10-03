Bakanlık 'Kent Tarımı' için gaza bastı! Sebze fiyatlarını yüzde 50 düşürecek model

Vatandaşın sebze-meyveyi ucuza ve taze almasını sağlayacak 'Kent Tarımı' modeli ete kemiğe bürünmeye başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı bir taraftan üreticilere fideler dağıtıyor diğer taraftan şehirlerin kenarlarında tarım ürünlerinin üretimi için Organize Sanayi Bölgeleri inşa ediyor. 40 ilde, 57 Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması planlıyor. Tamamı faaliyete geçtiğinde yıllık 500 bin ton sebze üretilecek. Seralar jeotermal kaynakla ısıtıldığı için enerji maliyeti yüzde 40-50 oranında azalacak. Şehirlerin ihtiyacı yerelden karşılanacağı için ulaşım maliyetleri de düşecek. Bu da üretim maliyetlerini aşağı çekecek. Böylece vatandaş hem taze hem de ucuza sebze-meyveye kavuşacak.
BATAKLIKTAN BEREKET FIŞKIRACAK
Bu seralardan ilki İzmir'de kuruluyor. Dikili'deki 3 milyon metrekare alanda tarım yapılacak. Bölgeyi Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ve Tarım Reform Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç mihmandarlığında gezdik. Gizligider, "Burası tamamen bataklıktı. Şimdi bataklıktan bereket fışkıracak" diyor. Bölgede iş makineleri harıl harıl çalışıyor. Hafriyat başlamış durumda... 2023 sonunda altyapısının tamamlanması 2024 sonuna kadar da bitirilmesi hedefleniyor. Alanın yüzde 55'i sera, 33'ü sanayi parseli olarak belirlenmiş. Yüzde 100'ü satılmış... İzmir Dikili'deki Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin başında olan Ali Osman Öğmen, "Antalyalı firma da var, Hollandalı firma da... Avrupa'nın en büyük sera kümelenmesi olacak" diyor.
3.500 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK
Bölge 3.500 kişiye iş imkânı yaratılacak. Projede istihdam edileceklerin yüzde 90'ı kadın olacak. Yılda 80 bin ton üretim planlanıyor. 5 milyar liralık yatırım yapılıyor. Eonomiye yıllık 1.6 milyarlık katkı sağlanması hedefleniyor. Bölgede 21 noktada jeortermal kaynaklar için sondaj planlanıyor. 4 farklı yenilenebilir enerji kaynağının kullanılacağı tek OSB olacak. 2 rüzgar turbini, bir biyokütle tesisi, 169 dekar alanda da güneş santrali kurulacak. Buradan çıkan atıklar da biyoenerjiye dönüşecek. Reorganizasyonla jeotermal suları yeniden kullanılabilecek. Bölgede Seracılık Eğitim ve Ar- Ge Merkezi de inşa ediliyor.