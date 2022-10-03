4 milyon EYT’liye emeklilik yolu açılıyor! Kimler kapsamda? Nasıl yararlanılacak? Aylıklar nasıl hesaplanacak? İşte tüm detaylar





BİLGİN AÇIKLAYACAK

Herkesin aynı anda emekli olmayacağını kaydeden Jülide Sarıeroğlu, düzenlemeden yararlanacak kişi sayısına ilişkin de "Yaklaşık 3-4 milyon arasında bir vatandaşımızın bu kapsamda olduğunu tahmin ediyoruz. Tabii detaylar için en doğru ağız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, benim de hocamdı üniversitede, Sayın Vedat Bilgin olacak. Düzenleme en son hale geldikten sonra detayların paylaşılması çok daha uygun olur" ifadelerini kullandı.