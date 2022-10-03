4 milyon EYT’liye emeklilik yolu açılıyor! Kimler kapsamda? Nasıl yararlanılacak? Aylıklar nasıl hesaplanacak? İşte tüm detaylar

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme adım adım yaklaşırken, detaylar da netleşmeye başlıyor.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, EYT çalışmasının kapsamına giren kişi sayısını açıkladı.
Düzenleme yapıldıktan sonra ilk etapta emekli olacak kişi sayısının 1 milyonun üzerinde olduğunu söyleyen Sarıeroğlu, "Henüz hizmet yılını, prim gününü tamamlamayanlar da var. İlk etapta 1.5 milyona yakın kişinin emekli olacağı, sonra da sisteme emeklilerimizin girişinin devam edeceği bir düzenleme olacak" dedi.