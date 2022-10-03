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    4 milyon EYT’liye emeklilik yolu açılıyor! Kimler kapsamda? Nasıl yararlanılacak? Aylıklar nasıl hesaplanacak? İşte tüm detaylar

    EYT’lilerle ilgili düzenleme için yeni detaylar geldi. İlk etapta 1.5 milyona yakın kişinin emekli olacağını, sonra da sisteme girişin devam edeceğini aktaran AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, kapsamdaki kişi sayısı için de ‘3-4 milyon arasında olduğunu tahmin ediyoruz’ dedi.

    4 milyon EYT’liye emeklilik yolu açılıyor

    Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme adım adım yaklaşırken, detaylar da netleşmeye başlıyor.



    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, EYT çalışmasının kapsamına giren kişi sayısını açıkladı.



    Düzenleme yapıldıktan sonra ilk etapta emekli olacak kişi sayısının 1 milyonun üzerinde olduğunu söyleyen Sarıeroğlu, "Henüz hizmet yılını, prim gününü tamamlamayanlar da var. İlk etapta 1.5 milyona yakın kişinin emekli olacağı, sonra da sisteme emeklilerimizin girişinin devam edeceği bir düzenleme olacak" dedi.



        BİLGİN AÇIKLAYACAK
        Herkesin aynı anda emekli olmayacağını kaydeden Jülide Sarıeroğlu, düzenlemeden yararlanacak kişi sayısına ilişkin de "Yaklaşık 3-4 milyon arasında bir vatandaşımızın bu kapsamda olduğunu tahmin ediyoruz. Tabii detaylar için en doğru ağız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, benim de hocamdı üniversitede, Sayın Vedat Bilgin olacak. Düzenleme en son hale geldikten sonra detayların paylaşılması çok daha uygun olur" ifadelerini kullandı.



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        Kimler kapsamda?
        8Eylül 1999 tarihi öncesinde sosyal güvenlik sistemine SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında girerek çalışmaya başlayanlar EYT kapsamında bulunuyor.



        Nasıl yararlanılacak?
        Yaş şartı tamamen mi kaldıracak? Kimlerin ne zaman emekli olacağı çıkarılacak yasayla belirlenecek.



            Çalışma Bakanı Vedat Bilgin tek formül olduğunu söyledi ancak bu formül henüz bilinmiyor.



            Bazı seçenekler gündeme geliyor. En çok üzerinde durulan seçenek, 8 Eylül 1999 tarihi öncesinde işe girenlerden prim ve yıl şartını tamamlayanların emekli edilmesini içeriyor.



            Eğer bu formül hayata geçerse yıl ve prim şartını tamamlamış herkese düzenleme çıkar çıkmaz emeklilik yolu açılacak.



                Bu 2 şartı tamamlayamayanlar da tamamladıklarında emekli olabilecek.



                Kısmi emeklilik de kolaylaşacak mı?
                Primi az olanlara yönelik kısmi emeklilikte kadınlarda 58'e, erkeklerde 60'a varan yaş şartları söz konusu. Bu yaş şartının da değiştirilmesi bekleniyor.



                Aylıklar ne zaman bağlanacak?
                SSK'lıların ve Bağ-Kur'luların aylığa hak kazanma şartlarını yerine getirmeleri halinde aylıkları, yazılı istek tarihini takip eden ay başından itibaren başlıyor. Düzenleme Aralık'ta yürürlüğe girerse o ay başvuranın maaş hesaplaması 1 Ocak'tan itibaren yapılacak.



                    Eğer düzenleme Ocak'tan itibaren yürürlüğe girerse de, 2023'ün ilk ayında dilekçe verenin aylığı Şubat ayında bağlanacak.



                    Aylıklar nasıl hesaplanacak?
                    Tüm kazançlar dikkate alınacak. Diğer emekli aylığı bağlananlar gibi, 3 dönem üzerinden hesap yapılacak.

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                    Haberler Ekonomi 4 milyon EYT’liye emeklilik yolu açılıyor! Kimler kapsamda? Nasıl yararlanılacak? Aylıklar nasıl hesaplanacak? İşte tüm detaylar
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