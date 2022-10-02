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    • Ekonomi
    • 03.10.2022 15:16
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    • 03.10.2022 15:17
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    Aile destek ödemesi yattı mı? Ekim ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2022? E-Devlet Aile destek parası sorgulama!

    Aile Destek Programı başvurusunu yapan vatandaşlar merakla başvuru sonuçları ve ödeme tarihi hakkında aramalara başladı. Peki, Ekim ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi yattı mı? E-Devlet Aile destek parası sorgulama!

    takvim.com.tr
    Ekim ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

    Aile Destek Programı başvuru sonuçları hakkında aramalar yoğun ilgi görüyor. Aile Destek Programına başvuran vatandaşlar heyecanla ödeme tarihlerini beklemeye başladılar. Peki, Ekim ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi yattı mı? E-Devlet Aile destek parası sorgulama!

    AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

    Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Bakan Yanık, "Bu kapsamda 1,6 milyon haneye sosyal yardım ve dayanışma vakıflarımız aracılığıyla hak sahipliği verildi. İlk aşamada başvurusu onaylanan yaklaşık 831 bin haneye toplamda 427,9 milyon TL ödeme gerçekleştirdik. Geriye kalan hanelerimize ise ödemelerimizi önümüzdeki süreçte yapacağız. Böylece hak sahipliği kararı verilen toplamda 1,6 milyon hanemize ödemelerimizi gerçekleştirmiş olacağız. " dedi.

    Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmaktadır. Hak sahibi hanelere yapılacak ödemeler, hak sahipliği kararının alındığı Mütevelli Heyeti kararı tarihini içeren ay için başlar ve takip eden ay içinde ilk ödeme gerçekleştirilir. 2022 yılı Haziran ayı ile 2023 yılı Mayıs ayı arasındaki 12 aylık dönemde uygulanacak Aile Destek Programının son ödeme dönemi olan 2023 yılı Mayıs ayı ödemesi takip eden Haziran ayı içinde gerçekleştirilerek program sonlandırılacaktır.

        AİLE DESTEK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Başvuran kişinin;

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması,

        Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

        Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.
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        Haberler Ekonomi Aile destek ödemesi yattı mı? Ekim ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2022? E-Devlet Aile destek parası sorgulama!
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