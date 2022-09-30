Çinli turist sayısında 2019 seviyesini yakalayabiliriz

Zirve kapsamında biri fiziki diğeri çevrimiçi olmak üzere iki etkinlik düzenlendi. Çevrimiçi olarak düzenlenen forumun açılışında konuşan T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz "2018 yılında, ülkemiz ve Çin arasındaki kültür ve turizm ilişkileri bakımından 'Çin'de Türkiye Turizm Yılı' olarak kutladığımız, ilişkilerimizin kat ettiği mesafe açısından önemli bir yıl oldu" dedikten sonra şöyle devam etti: "2018 yılı boyunca Türkiye'ye doğrudan uçuşların olduğu Pekin, Şanghay ve Guanzhou gibi kentlerde Türkiye olarak sahip olduğumuz tarihi, kültürel ve turistik zenginliklerimiz Çin halkına anlatıldı. Yıl boyunca Çin'de, Türk mutfağının tanıtımı, uluslararası turizm fuarlarına katılım, arkeoloji seminerleri, film ve sinematografik yapımların tanıtımı, sahne sanatları, konserler ve sergiler gibi onlarca etkinliğe imza attık. Etkinliklerimizin gördüğü ilgi ile 2018 yılı ilişkilerimiz açısından kıymetli bir yıl olarak hafızalarımızda ve tarihte yerini aldı."

2018 yılında Türkiye'ye gelen 394 bin Çinli turistin yüzde 8,1'lik artışla 2019 yılında 426 bin ziyaretçiye ulaştığıın hatırlatan Yavuz sözlerini şöyle noktaladı: "Bu yılın ilk 7 ayında Çin'den gelen turist sayısı 43,858 olarak gerçekleşti. Aynı şekilde pandemi öncesi dönemde ülkemizden Çin Halk Cumhuriyetini ziyaret eden vatandaşlarımızın sayısı 80 bin rakamına yaklaşmıştı. Pandemi sonrası turizm hareketliliğinin göz önüne aldığımızda kısa zamanda rakamların 2019 seviyelerine ulaşması ve aşması için önümüzde bir engel gözükmüyor. Bu konudaki yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Gastronomi, el sanatları, mimari. Birçok alanda ortak yaklaşımları içeren bir mirasımız var. Özellikle kültürel öğeler iki halkın birbirine yakınlaşması için vesile oluyor."