Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 28.09.2022 09:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.09.2022 09:38
    ABONE OL

    Putin seferberlik ilan etti Ruslar kaçıyor! Hava yolu firmaları 24 saatte 424 milyon TL ciro yaptı

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz hafta seferberlik ilan etmesinin ardından Ruslar, adeta ülkeden kaçıyor. Türk Hava Yolları başta olmak üzere birçok hava yolu firması Rusya'dan dolu kalkıyor ve kasım ayına kadar bilet bulmak imkansız. Rusların seyahat edebildikleri az sayıdaki lokasyonlardan biri olan Türkiye, kaçışın önemli adreslerinden. Seferberlik ilanın ardından Ruslar bilet için ortalama 150 bin ruble ödüyor. Bu, havayolu şirketlerinin 24 saatte 1 milyar 350 milyon ruble (yaklaşık 424 milyon TL) ciro yaptığı anlamına geliyor.

    Rusların kaçışı hava yolu firmalarına yaradı! Dev ciro

    Sadece geçen pazartesi başkent Moskova'daki havalimanlarından Antalya'ya 36 uçuş yapıldı. Çoğu geniş gövdeli A330 tipi uçaklarla 24 saatte 9 bin kadar Rus vatandaşı Antalya'ya gelmiş oldu. Seferberlik ilanın ardından Ruslar, bilet için ortalama 150 bin rubleyi gözden çıkarıyor. Bu, havayolu şirketlerinin 24 saatte 1 milyar 350 milyon ruble (yaklaşık 424 milyon TL) ciro yaptığı anlamına geliyor. Seferlerin ilerleyen günlerde de benzer yoğunlukta sürmesi bekleniyor.

    100 BİNE DAYANDI
    Komşu Kazakistan'a ise karayoluyla altı günde toplam 98 bin Rus vatandaşı geçti. Hükümet, Rusya'dan gelenler için "umutsuz bir durumdan kaçmak zorunda kalanlar" ifadesini kullandı. Mültecilere "güvenlik" vaat etti.

    Gürcistan'ın kara kapısından seferberliğin açıklandığı gün 5 bini geçerken dün bu sayı günlük 12 bine tırmandı. Sınırı geçmek isteyenler 15 km'lik araç kuyruğu oluşturdu. Gürcistan İçişleri Bakanlığı, bu hızla gidilirse 1 Ekim itibariyle 100 bin Rus'un gelmiş olacağını aktardı. Öte yandan ısrarla seyahat kontrolü gibi bir uygulamaya gitmeyeceğini savunan Rusya, sahada bunun aksine işaret eden adımlar attı.

    SEYAHAT KONTROLÜ MÜ
    Halkın askere alınmaktan kaçmasını önlemek için dün Gürcistan sınırında ek önlemler alınmaya başlandı. Rus ordusu, Gürcistan kapısına zırhlı araçlar konuşlandırdı. Bu önlemin önce "güvenlik" maksatlı olduğu söylense de Rusya İçişleri Bakanlığı ilerleyen saatlerde sınırda bir askere alma merkezi oluşturulduğunu ilan etti. Gürcistan'a geçmek isteyenlerin önce askere çağrılıp çağrılmadıkları kontrol edilecek.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilanından birkaç dakika sonra Rusya'dan Türkiye ve Ermenistan ile Gürcistan yönüne tüm uçuşlarda biletler tükendi.

        Seferberlik kararının ardından biletler tükendi | Video

        TELAŞA DÜŞTÜLER
        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sabah saatlerinde kısmi seferberlik ilan edildiğini duyurmasının ardından ülkede panik havası hakim. Putin'in açıklamasının ardından yedek asker statüsünde olan binlerce kişi askere alınmamak için ülkeden ayrılma telaşına düştü.

        BİLET KALMADI
        Rusya'dan Türkiye'ye ve Ermenistan'a yapılan charter uçuşlarındaki tüm biletler tükendi. Ayrıca tek yön uçak biletleri 30 bin TL'nin üzerine kadar çıktı.

        Rusya'nın charter uçuşu yapan Aeroflot, Azimut, S7 ve Rossiya Airlines gibi şirketlerin yanı sıra Rusya'ya sefer düzenleyen Türk Hava Yollarında da bilet kalmadı.

        Rusya'dan Türkiye ve Ermenistan'a gitmek isteyenler için en yakın 1 buçuk hafta sonrasına uçak bileti bulunabilirken, Rus havacılık otoriteleri yaşanan panik nedeniyle henüz açıklama yapmadı.

        İSTANBUL'DA YOĞUNLUK
        Sosyal medyaya yansıyan bir görüntüde, Vnukovo Havalimanı'ndan İstanbul'daki tüm havalimanlarına düzenlenecek seferlerdeki çarpıcı yoğunluk göze çarptı.

        RESMİ SİTELER ÇÖKTÜ
        Ayrıca Putin'in açıklama yaptığı sırada seferberlik detaylarını öğrenmek isteyenler Kremlin ve Rusya Savunma Bakanlığı'nın internet sitelerine girmeye çalışınca siteler çöktü.

        Google Trendler verileri, Rusya'nın en popüler uçuş rezervasyon sitesi olan Aviasales için yapılan aramalarda ani bir artış gösterdi.

            KISITLAMA GELMEDİ
            Rusya turizm ajansının başkanı, şu ana kadar yurtdışına seyahat etme konusunda herhangi bir kısıtlama getirilmediğini söyledi.

            Ülkenin bayrak taşıyan havayolu şirketi Aeroflot (AFLT.MM) , bilet satışlarını sınırlamadığını söyledi.

            KAÇIŞ ROTASI
            İlanın ardından Rus halkı içinde savaşa katılmak istemeyenlerin ülkeden ayrılma süreci başladı.

            Bir anda hava yolu şirketlerine yönelen Ruslar yurt dışı biletlere saldırdı.

            Bilet ücretleri kısa sürede fahiş fiyatlara çıkarken, bilet bulanlar son 24 saat içinde Moskova ve St. Petersburg havalimanlarından kalkan uçaklarla ülkeyi terk etti.

            SON 24 SAATLİK UÇUŞ TRAFİĞİ
            Uçuş trafiğinin hareketlendiği hava sahası, Flightradar24.com haritasında açık şekilde göründü.

            Uçuş izleme sitesi FlightRadar24'ten alınan görüntülerde, Rusya'dan kalkan uçakların çoğunluğunun Avrupa ülkeleri ve Türkiye'ye geldiği görülüyor..

                HEDEF DONBAS
                Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde kısmi askeri seferberlik ilan etti. Putin, Batı'nın Rusya'yı yok etmeyi planladığını belirtti, "Hedefimiz Donbas'ı özgürleştirmek." dedi.

                Putin'den askeri seferberlik ilanı | Video

                KISMİ ASKERİ SEFERBERLİK İLANI
                Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin'in merakla beklenen konuşması yayınlandı. Putin, dünyanın gözünü çevirdiği konuşmasında Rusya'da kısmi askeri seferberlik ilan edildiğini duyurdu. An itibarıyla orduda aktif olarak görev yapanların yanı sıra, daha önce askeri kuvvetlerde görev yapmış olan, belirli askeri deneyime sahip ve bağlantılı geçmişi olan herkes dahil olacak.

                BATI BARIŞI İSTEMİYOR
                Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısmi seferberlik ilan ettiği konuşmasında çarpıcı ifadeler kullandı. Putin, "Batı bizi yok etmeye çalışıyor. Batı, Rusya-Ukrayna barışını istemiyor. Zamanında SSCB'yi böldüler, şimdi sıra Rusya'ya geldi. Amacımız Donbas'ı özgürleştirmek." dedi.

                NÜKLEER SİLAH MESAJI MI?
                Putin'in konuşmasında, "Toprak bütünlüğü tehdit edilirse Rusya tüm imkanları kullanacak, bu bir blöf değil. Rusya'ya nükleer silahlarla şantaj yapmaya çalışanları uyarıyorum, rüzgar gülü onların yönüne dönebilir." ifadesi dikkat çekti. Bu mesaj Rusya'nın gerekirse nükleer silahları da taaruz için kullanabileceği şeklinde yorumlandı.

                DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
                Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, sadece yedekte bulunan vatandaşların zorunlu askerliğe tabi tutulacağını açıkladığı "kısmi seferberlik" kararının detayları belli oldu.

                Kremlin'den yayımlanan, bugünden itibaren başlayan kısmi seferberlik için Putin'in imzaladığı kararnameye göre, seferberlik yoluyla askerlik hizmetine çağrılan Rusya Federasyonu vatandaşları, Rus ordusunda sözleşme kapsamında görev yapan askeri personel statüsüne sahip olacak.

                    SÖZLEŞMELİ ASKERLER DURUMU NASIL OLACAK?
                    Seferberlik için çağrılanlara sözleşmeli askerlerin maaşları seviyesinde ödeme yapılacak. Sözleşmeli askerlerin sözleşme süreleri, seferberlik süresi sonuna kadar devam edecek.

                    Kısmi seferberlik döneminde sözleşmeli askerlik yapanlar ve seferberlik için askerlik hizmetine alınanlar ancak yaş ve sağlık durumları nedeniyle veya mahkemece hürriyetten yoksun bırakılmaları halinde görevlerinden çıkarılabilecek.

                    Kararnameye göre, Rus hükümeti kısmi seferberlik faaliyetlerini finanse edecek, Rus ordusunun ihtiyaçlarını gidermek için gereken önlemleri alacak.

                    SAVUNMA SANAYİSİNDE ÇALIŞAN RUS VATANDAŞLARI SEFERBERLİK HİZMETİNE DAHİL OLMAYACAK
                    Valililere, seferberlik çağrısı esnasında her bölge için Savunma Bakanlığının istediği asker miktarını belirlenen süre içinde sağlama talimatı verildi. Savunma sanayisinde çalışan Rus vatandaşları seferberlik hizmetine dahil olmayacak.

                    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerini belirterek kısmi seferberlik ilan etmişti.

                    Putin, seferberlik için yalnızca belirli tecrübedeki vatandaşların askeri hizmet için çağrılacağını ifade ederek "Sadece yedek asker statüsünde ve özellikle orduda hizmet etmiş, belirli bir askeri kaydı ve ilgili tecrübesi olan vatandaşlar askere çağrılacak. Askeri hizmet için çağrılanlar, özel askeri operasyon deneyimi doğrultusunda ilave askeri eğitim alacaklar." dedi.

                    Rusya ve Ukrayna arasında çatışmaların yaşandığı bölgeler

                    300 BİN YEDEK ASKERİN ÇAĞRILACAK
                    Ukrayna'daki savaşta 5 bin 937 Rus askerinin hayatını kaybettiğini bildiren Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin çağrılacağını söyledi.

                    İNGİLTERE'DEN AÇIKLAMA: CİDDİYE ALINMALI
                    İngiltere'den yapılan açıklamada, "Putin'in tehditleri ciddiye alınmalı" denildi.
                        Kuzey Akım 2’de gaz sızıntısı kaza mı sabotaj mı?
                        Haberler Ekonomi Putin seferberlik ilan etti Ruslar kaçıyor! Hava yolu firmaları 24 saatte 424 milyon TL ciro yaptı
                            SON DAKİKA