Putin seferberlik ilan etti Ruslar kaçıyor! Hava yolu firmaları 24 saatte 424 milyon TL ciro yaptı

100 BİNE DAYANDI

Komşu Kazakistan'a ise karayoluyla altı günde toplam 98 bin Rus vatandaşı geçti. Hükümet, Rusya'dan gelenler için "umutsuz bir durumdan kaçmak zorunda kalanlar" ifadesini kullandı. Mültecilere "güvenlik" vaat etti.

Gürcistan'ın kara kapısından seferberliğin açıklandığı gün 5 bini geçerken dün bu sayı günlük 12 bine tırmandı. Sınırı geçmek isteyenler 15 km'lik araç kuyruğu oluşturdu. Gürcistan İçişleri Bakanlığı, bu hızla gidilirse 1 Ekim itibariyle 100 bin Rus'un gelmiş olacağını aktardı. Öte yandan ısrarla seyahat kontrolü gibi bir uygulamaya gitmeyeceğini savunan Rusya, sahada bunun aksine işaret eden adımlar attı.