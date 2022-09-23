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    • Ekonomi
    • 23.09.2022 12:43
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    • 23.09.2022 12:57
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    11 bin dolar! İşte Rusya'dan Antalya'ya gelecek uçaktaki son koltuğun fiyatı

    Rusya'da ilan edilen kısmi seferberlik sonrası ülke vatandaşlarının Antalya, İstanbul, İzmir, Dubai, Taşkent, Bakü, Tiflis, Erivan, Astana gibi kentlere yoğun talebi nedeniyle uçak bileti fiyatlarında 10 kattan fazla artış yaşandı. Moskova Domodedovo Havaalanı'ndan bugün Antalya'ya gidecek uçağın son koltuğunun, 650 bin 859 rubleye yani yaklaşık 11 bin dolara satıldığı belirtildi.

    11 bin dolar! İşte Rusya’dan Antalya’ya gelecek uçaktaki son koltuğun fiyatı

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından açıklanan ve önceki gün de cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yayımlanan 'askeri kısmi seferberlik' ilanına göre, Rusya'da 300 bin civarında yedek askerin çağrılacağı kaydedildi. Karar sonrası başta Moskova olmak üzere Rusya'dan uçuşa açık kentlere büyük talep oluştu. Rusya vatandaşlarının turizmde en çok tercih ettiği kent olan Antalya, yurt dışında en çok yerleşik yaşamı tercih ettikleri şehirlerin de başında geliyor.

    Çarşamba gününden itibaren Moskova ve Rusya'nın diğer kentlerinden Antalya'ya olan uçuşların biletleri, hızla tükendi. Çarşamba itibarıyla bilet fiyatlarında başlayan artış, ciddi boyutlara ulaştı. Moskova'nın Domodedovo Havaalanı'ndan bugün Antalya'ya gidecek uçaktaki son biletin, 650 bin 859 rubleye yaklaşık 11 bin dolara satıldığı belirtildi. Cumartesi günkü uçuşlar içinse bilet fiyatlarının 500 bin rubleyi bulduğu kaydedildi.
    Rusların yurt dışına çıkışta ilk tercih ettiği kent olan Antalya'nın yanı sıra Türkiye'de İstanbul, Ankara ve İzmir'in dışında Dubai, Bakü, Tiflis, Taşkent, Astana, Erivan gibi şehirler de yer alıyor. Hava yolu şirketlerinden birçoğu da kısmi seferberlik ilanı gereği, 18 ile 65 yaş arasındaki erkek yolculardan askeri sicil ve kayıt ofisinden belge istiyor.

    REZERVASYONLAR DEVAM EDİYOR
    Öte yandan turistik seyahat amaçlı yapılan rezervasyonlarda henüz iptaller olmadığını belirten, Antalya ile Rusya arasında faaliyet gösteren tur operatörü firması yetkilileri, ekim ayı veya kış dönemine ilişkin Rusya'dan rezervasyon almaya devam ettiklerini açıkladı. Durumun 1 hafta içinde daha da netleşebileceğini belirten yetkililer, 18 ile 65 yaş arası olup yedek asker kapsamındaki kişilere ilişkin iptaller olabileceğini dile getirdi.
    Rusya'dan Antalya'ya düzenlenen tur paketleri genellikle 7-14 gün aralıklarından oluşuyor.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilanından birkaç dakika sonra Rusya'dan Türkiye ve Ermenistan ile Gürcistan yönüne tüm uçuşlarda biletler tükendi.

        Seferberlik kararının ardından biletler tükendi | Video

        TELAŞA DÜŞTÜLER
        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sabah saatlerinde kısmi seferberlik ilan edildiğini duyurmasının ardından ülkede panik havası hakim. Putin'in açıklamasının ardından yedek asker statüsünde olan binlerce kişi askere alınmamak için ülkeden ayrılma telaşına düştü.

        BİLET KALMADI
        Rusya'dan Türkiye'ye ve Ermenistan'a yapılan charter uçuşlarındaki tüm biletler tükendi. Ayrıca tek yön uçak biletleri 30 bin TL'nin üzerine kadar çıktı.

        Rusya'nın charter uçuşu yapan Aeroflot, Azimut, S7 ve Rossiya Airlines gibi şirketlerin yanı sıra Rusya'ya sefer düzenleyen Türk Hava Yollarında da bilet kalmadı.

        Rusya'dan Türkiye ve Ermenistan'a gitmek isteyenler için en yakın 1 buçuk hafta sonrasına uçak bileti bulunabilirken, Rus havacılık otoriteleri yaşanan panik nedeniyle henüz açıklama yapmadı.

        İSTANBUL'DA YOĞUNLUK
        Sosyal medyaya yansıyan bir görüntüde, Vnukovo Havalimanı'ndan İstanbul'daki tüm havalimanlarına düzenlenecek seferlerdeki çarpıcı yoğunluk göze çarptı.

        RESMİ SİTELER ÇÖKTÜ
        Ayrıca Putin'in açıklama yaptığı sırada seferberlik detaylarını öğrenmek isteyenler Kremlin ve Rusya Savunma Bakanlığı'nın internet sitelerine girmeye çalışınca siteler çöktü.

        Google Trendler verileri, Rusya'nın en popüler uçuş rezervasyon sitesi olan Aviasales için yapılan aramalarda ani bir artış gösterdi.

            KISITLAMA GELMEDİ
            Rusya turizm ajansının başkanı, şu ana kadar yurtdışına seyahat etme konusunda herhangi bir kısıtlama getirilmediğini söyledi.

            Ülkenin bayrak taşıyan havayolu şirketi Aeroflot (AFLT.MM) , bilet satışlarını sınırlamadığını söyledi.

            KAÇIŞ ROTASI
            İlanın ardından Rus halkı içinde savaşa katılmak istemeyenlerin ülkeden ayrılma süreci başladı.

            Bir anda hava yolu şirketlerine yönelen Ruslar yurt dışı biletlere saldırdı.

            Bilet ücretleri kısa sürede fahiş fiyatlara çıkarken, bilet bulanlar son 24 saat içinde Moskova ve St. Petersburg havalimanlarından kalkan uçaklarla ülkeyi terk etti.

            SON 24 SAATLİK UÇUŞ TRAFİĞİ
            Uçuş trafiğinin hareketlendiği hava sahası, Flightradar24.com haritasında açık şekilde göründü.

            Uçuş izleme sitesi FlightRadar24'ten alınan görüntülerde, Rusya'dan kalkan uçakların çoğunluğunun Avrupa ülkeleri ve Türkiye'ye geldiği görülüyor..

                HEDEF DONBAS
                Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde kısmi askeri seferberlik ilan etti. Putin, Batı'nın Rusya'yı yok etmeyi planladığını belirtti, "Hedefimiz Donbas'ı özgürleştirmek." dedi.

                Putin'den askeri seferberlik ilanı | Video

                KISMİ ASKERİ SEFERBERLİK İLANI
                Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin'in merakla beklenen konuşması yayınlandı. Putin, dünyanın gözünü çevirdiği konuşmasında Rusya'da kısmi askeri seferberlik ilan edildiğini duyurdu. An itibarıyla orduda aktif olarak görev yapanların yanı sıra, daha önce askeri kuvvetlerde görev yapmış olan, belirli askeri deneyime sahip ve bağlantılı geçmişi olan herkes dahil olacak.

                BATI BARIŞI İSTEMİYOR
                Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısmi seferberlik ilan ettiği konuşmasında çarpıcı ifadeler kullandı. Putin, "Batı bizi yok etmeye çalışıyor. Batı, Rusya-Ukrayna barışını istemiyor. Zamanında SSCB'yi böldüler, şimdi sıra Rusya'ya geldi. Amacımız Donbas'ı özgürleştirmek." dedi.

                NÜKLEER SİLAH MESAJI MI?
                Putin'in konuşmasında, "Toprak bütünlüğü tehdit edilirse Rusya tüm imkanları kullanacak, bu bir blöf değil. Rusya'ya nükleer silahlarla şantaj yapmaya çalışanları uyarıyorum, rüzgar gülü onların yönüne dönebilir." ifadesi dikkat çekti. Bu mesaj Rusya'nın gerekirse nükleer silahları da taaruz için kullanabileceği şeklinde yorumlandı.

                DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
                Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, sadece yedekte bulunan vatandaşların zorunlu askerliğe tabi tutulacağını açıkladığı "kısmi seferberlik" kararının detayları belli oldu.

                Kremlin'den yayımlanan, bugünden itibaren başlayan kısmi seferberlik için Putin'in imzaladığı kararnameye göre, seferberlik yoluyla askerlik hizmetine çağrılan Rusya Federasyonu vatandaşları, Rus ordusunda sözleşme kapsamında görev yapan askeri personel statüsüne sahip olacak.

                    SÖZLEŞMELİ ASKERLER DURUMU NASIL OLACAK?
                    Seferberlik için çağrılanlara sözleşmeli askerlerin maaşları seviyesinde ödeme yapılacak. Sözleşmeli askerlerin sözleşme süreleri, seferberlik süresi sonuna kadar devam edecek.

                    Kısmi seferberlik döneminde sözleşmeli askerlik yapanlar ve seferberlik için askerlik hizmetine alınanlar ancak yaş ve sağlık durumları nedeniyle veya mahkemece hürriyetten yoksun bırakılmaları halinde görevlerinden çıkarılabilecek.

                    Kararnameye göre, Rus hükümeti kısmi seferberlik faaliyetlerini finanse edecek, Rus ordusunun ihtiyaçlarını gidermek için gereken önlemleri alacak.

                    SAVUNMA SANAYİSİNDE ÇALIŞAN RUS VATANDAŞLARI SEFERBERLİK HİZMETİNE DAHİL OLMAYACAK
                    Valililere, seferberlik çağrısı esnasında her bölge için Savunma Bakanlığının istediği asker miktarını belirlenen süre içinde sağlama talimatı verildi. Savunma sanayisinde çalışan Rus vatandaşları seferberlik hizmetine dahil olmayacak.

                    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerini belirterek kısmi seferberlik ilan etmişti.

                    Putin, seferberlik için yalnızca belirli tecrübedeki vatandaşların askeri hizmet için çağrılacağını ifade ederek "Sadece yedek asker statüsünde ve özellikle orduda hizmet etmiş, belirli bir askeri kaydı ve ilgili tecrübesi olan vatandaşlar askere çağrılacak. Askeri hizmet için çağrılanlar, özel askeri operasyon deneyimi doğrultusunda ilave askeri eğitim alacaklar." dedi.

                    Rusya ve Ukrayna arasında çatışmaların yaşandığı bölgeler

                    300 BİN YEDEK ASKERİN ÇAĞRILACAK
                    Ukrayna'daki savaşta 5 bin 937 Rus askerinin hayatını kaybettiğini bildiren Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin çağrılacağını söyledi.

                    İNGİLTERE'DEN AÇIKLAMA: CİDDİYE ALINMALI
                    İngiltere'den yapılan açıklamada, "Putin'in tehditleri ciddiye alınmalı" denildi.
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                        Haberler Ekonomi 11 bin dolar! İşte Rusya'dan Antalya'ya gelecek uçaktaki son koltuğun fiyatı
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