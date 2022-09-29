Gram altın, çeyrek altın, ons altın yükselir mi, düşer mi? 29 Eylül altın neden düşüyor, artıyor? İslam Memiş altın yorumları son dakika!

İslam Memiş doğrultusundan oluşturulan açıklamalarda altın fiyatlarında gelecek zamanlarda ciddi oranda artışların yaşanması bekleniyor. Fiyat artışlarının yaşanmasındaki en mühim olguların başında enflasyon verilerinde yaşanan faktörler ön plana çıkıyor. Enflasyonda son zamanlarda ciddi oranlarda bir artış dalgası yaşanıyor. Genellikle ABD FED merkez bankası doğrultusundan oluşturulan açıklamaların sonrasında verilerde dalgalanmaların yaşanması mümkün olarak görülüyor.
Altın Fiyatları Ne Olacak?
Altın fiyatları konusu ile ilgili en net açıklama İslam Memiş'ten geldi. İslam Memiş altın fiyatlarındaki artışların döviz kuruna bağlı olarak geliştiğini söyledi. İslam Memiş doğrultusundan oluşturulan açıklamalarda sene sonuna doğru çeyrek altın fiyatlarının 2000 TL bandına gelmesi bekleniyor.
Çeyrek altın fiyatlarındaki artışlarla birlikte kuşkusuz ki tam altın fiyatlarının da yeni seneye doğru 8000 TL düzeyine geleceği ön görü edilen haberler arasında bulunuyor. İslam Memiş doğrultusundan oluşturulan açıklamalarda altın yatırımcılarına gelecek zamanlarda kazandıracağı tahmin ediliyor.