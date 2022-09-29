Gram altın, çeyrek altın, ons altın yükselir mi, düşer mi? 29 Eylül altın neden düşüyor, artıyor? İslam Memiş altın yorumları son dakika!

Altın fiyatlarında son zamanlarda küçük bir düşüş gelişmesi yaşansa da İslam Memiş bunun mümkün bir düşüş olduğunu dile getirdi. Asıl yükseliş trendinin sene sonuna doğru ciddi seviyelerde yükseleceğini belirtti. Sonuç olarak altın yatırımcısının yüzünün güleceği ön görü edilen haberler arasında ve ilerlemeler arasında yer alıyor