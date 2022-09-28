600 bine yakın sözleşmeliye kadro: Yeni haklar ne olacak? İşte meraklanan beklenen taslak

Sözleşmeli personelin kadroya geçiş çalışmalarında taslak tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hazırlanan taslağın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacağını açıkladı. Yasa 600 bine yakın sözleşmeliye kadro getirecek. Peki hazırlanan taslakta neler var?
SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADROYA GEÇİRİLECEK
TAKVİM'in ulaştığı ve görüşmelerden sonra son şekli verilecek taslak metinde kadro hakları şöyle belirleniyor:
- Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek.
- İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlarda kadro düzenlemesinden yararlanacaklar.
- 31.12.2022 tarihi itibariyle Sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilenler ile sözleşmeli personel pozisyonuna atanmaya hak kazananlar kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde ihraz ettikleri kadrolara atanmış sayılacaklar.
ASKERLİK, DOĞUM VE ÜCRETSİZ İZİNDEKİ PERSONEL
- Askerlik, doğum veya ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlarda düzenlemeden yararlanacaklar.