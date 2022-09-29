20 bin TL, 40 bin TL ve 50 bin TL anında hesaba yatıyor! Aldığınızda karşılaşacağınız maliyet tablosu şöyle olacak!

Kamu bankaları ve özel bankalar ihtiyaç kredisi faiz oranlarını güncelledi. Bu kapsamda 20 bin TL, 40 bin TL ve 50 bin TL ihtiyaç kredisi çektiğinizde karşılaşacağınız maliyet tablosunu haberimizde işledik.
20.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri
CEPTETEB CEPTETEB 3 Ay Ertelemeli Kredi
Faiz Oranı
%1,64
Aylık Taksit
790,97 TL
Toplam Ödeme
28.574,92 TL
Akbank Direkt Kredi
Faiz Oranı
%2,14
Aylık Taksit
872,20 TL
Toplam Ödeme
31.509,20 TL
Garanti BBVA Sonbahar Kredisi
Faiz Oranı
%2,53
Aylık Taksit
938,42 TL
Toplam Ödeme
33.883,12 TL