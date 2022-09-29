29 Eylül 1 Bitcoin ne kadar oldu? Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları... Kripto paralarda deprem

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'lerde son durum merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 1 Bitcoin ne kadar oldıu sorusu yer aldı. En büyük kripto para Bitcoin (BTC), yaptığı sert düşüşle hızla 20 bin doların altına gerilerken, birçok altcoin de bu düşüşten etkilenmiş durumda. Peki, 1 Bitcoin ne kadar? Bitcoin ne kadar oldu? İşte merak edilenler...
1 BİTCOİN NE KADAR?
Bitcoin (BTC), saat 9.00 itibariyle piyasa ortalamasının üzerinde değer kaybetti. Yüzde 6,6 gerileyen BTC'nin fiyatı 19 bin 796 dolara indi.
ETHEREUM NE KADAR?
Ethereum (ETH), son 24 saatte kaydettiği yüzde 7,10 düşüşle bin 300 doların altında, bin 283 dolardan işlem görüyor. ETH, 157.4 milyar dolarlık piyasa değerine sahip.Bitcoin ve altcoin'lerin genelindeki fiyat düşüşünün bir sonucu olarak kripto para piyasalarının toplam değeri de 24 saate yüzde 5,55 düşüşle 914.2 milyar dolara gerilemiş durumda.