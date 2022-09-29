29 Eylül 1 Bitcoin ne kadar oldu? Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları... Kripto paralarda deprem

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'lerde son durum merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 1 Bitcoin ne kadar oldıu sorusu yer aldı. En büyük kripto para Bitcoin (BTC), yaptığı sert düşüşle hızla 20 bin doların altına gerilerken, birçok altcoin de bu düşüşten etkilenmiş durumda. Peki, 1 Bitcoin ne kadar? Bitcoin ne kadar oldu? İşte merak edilenler...