Çalışanlara fatura desteği! Elektrik ve gaz için vergi istisnası...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin, küresel gıda arz güvenliğinin sağlanmasında önemli bir aktör ülke konumuna geldiğini belirterek, "2022 yılı içinde 12 dolara kadar ulaşan buğdayın fiyatı, anlaşma sonrasında yüzde 25'e varan bir düşüşle 8.4 dolara kadar gerilemiştir. Bu, kelimenin tam anlamıyla küresel gıda piyasalarında Erdoğan etkisidir" dedi.
NAKİT YEMEK BEDELİ
Sabah Gazetesi tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı himayesinde Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen '2. Türkiye Çiftçi Zirvesi'nde konuşan Bakan Nebati, Başkan Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı müjdelere değinerek, şöyle konuştu: "Geçtiğimiz Temmuz'da çalışanlara ödenen yemek bedeli vergi istisnasını 34 liradan 51 liraya çıkarmıştık. Şimdi de yemek kartı kullanma zorunluluğunu kaldırıyoruz. Çalışanlara nakden ödenen yemek bedeli tutarlarını da bundan böyle vergi istisnası kapsamına alacağız. Diğer bir güncel müjdemiz de çalışanlara yapılacak elektrik ve doğalgaz ödemelerinden vergi ve prim yükününün kaldırılmasıdır. İşverenlerimiz tarafından 2023 Nisan ayı sonuna kadar çalışanlarına elektrik, doğalgaz giderlerini karşılamaları için ödeyecekleri 1.000 TL'yi aşmayan tutarlardan gelir vergisi almayacağız. Çalışanlarımız rahat bir nefes alacak."
'ENFLASYONU YENECEĞİZ'
Türkiye Çiftçi Zirvesi'nde konuşma yapan Bakan Nebati, mevcut durumda çözülmesi gereken sorunların başında enflasyonun geldiğini belirterek, şunları söyledi: "Bizler, ekonomimizde durgunluğa ve işsizliğe sebebiyet vermeden fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşımızın alım gücünü artırmak için gereken tüm mücadeleyi kararlılıkla vermeye devam ediyoruz. Aldığımız tedbirler ve küresel düzeyde yaşanacak normalleşmeyle birlikte enflasyonu da yeneceğiz. Yıl sonundan itibaren de bu düşüşü daha net hissetmeye başlayacağız."