Çalışanlara fatura desteği! Elektrik ve gaz için vergi istisnası...





NAKİT YEMEK BEDELİ

Sabah Gazetesi tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı himayesinde Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen '2. Türkiye Çiftçi Zirvesi'nde konuşan Bakan Nebati, Başkan Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı müjdelere değinerek, şöyle konuştu: "Geçtiğimiz Temmuz'da çalışanlara ödenen yemek bedeli vergi istisnasını 34 liradan 51 liraya çıkarmıştık. Şimdi de yemek kartı kullanma zorunluluğunu kaldırıyoruz. Çalışanlara nakden ödenen yemek bedeli tutarlarını da bundan böyle vergi istisnası kapsamına alacağız. Diğer bir güncel müjdemiz de çalışanlara yapılacak elektrik ve doğalgaz ödemelerinden vergi ve prim yükününün kaldırılmasıdır. İşverenlerimiz tarafından 2023 Nisan ayı sonuna kadar çalışanlarına elektrik, doğalgaz giderlerini karşılamaları için ödeyecekleri 1.000 TL'yi aşmayan tutarlardan gelir vergisi almayacağız. Çalışanlarımız rahat bir nefes alacak."