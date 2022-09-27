2022 Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller açıklandı mı? Ekim ayı evde bakım paraları ne zaman yatacak?

Her ay düzenli olarak evde bakım maaşı (parası) alan vatandaşlar, evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığını merak ediyor. Evde bakım maaşı yatan iller ekim ayına sayılı günler kala sorgulanıyor. Evlerinde bakıma ihtiyacı olan yaşlı veya engelli kişilere yönelik olarak verilen evde bakım maaşları her ayın farklı günlerinde farklı iller için yatırılıyor.