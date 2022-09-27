2022 Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller açıklandı mı? Ekim ayı evde bakım paraları ne zaman yatacak?

Her ay düzenli olarak evde bakım maaşı (parası) alan vatandaşlar, evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığını merak ediyor. Evde bakım maaşı yatan iller ekim ayına sayılı günler kala sorgulanıyor. Evlerinde bakıma ihtiyacı olan yaşlı veya engelli kişilere yönelik olarak verilen evde bakım maaşları her ayın farklı günlerinde farklı iller için yatırılıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU?
İl il gerçekleştirilecek evde bakım yardımı ödemeleri 15 Eylül'de başladı. Bu kapsamda evde bakım maaşı yatan iller listesine 15 Eylül tarihinden itibaren e devlet sorgulaması ve SMS ile erişilebiliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, HANGİ İLLERDE YATTI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla ödenen Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.