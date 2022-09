Hazine arazisine lüks çadır! Jakuzi de var havuz da

Turizm Bakanlığı, lüks çadır turizminin planlı bir şekilde gelişmesine yönelik önemli bir adım attı. Bununla ilgili yönetmelik de resmi gazetede yayımlandı. Belirlenen şartlara göre, lüks çadırlar, çevre dostu çadır malzemesi kullanılarak ve doğal ekosisteme uygun olarak yapılacak. Çevre düzenlemelerinde beton, çimento, tuğla, seramik, plastik ve asfalt kullanımına izin verilmeyecek. Orman vasıflı olanlar dâhil hazine arazileri, Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik esaslarına uygun, lüks çadır turizminin kullanımına açılarak 20 yılı geçmemek kaydıyla kiralanabilecek. Konaklamaya ayrılan her bir çadır ayrı bir konaklama birimi olarak değerlendirilecek ve standart konaklama ünitesi iki kişilik tasarlanacak. Tesislerde müşteri yatak kapasitesinin en az yüzde 50'sine denk gelen sayıda personel istihdam edilecek.



HER KONFOR VAR

Lüks çadırlarda her türlü konfor bulunmuyor. Jakuzili banyolar, küçük sinema alanları, mini havuzlar ve en lüks mobilyalar kullanılıyor. Çadırlar tek odalı olabildiği gibi villa tipinde de yapılabiliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN