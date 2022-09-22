Esnafa emeklilik müjdesi! Prim farklılığı eşitlenecek

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücreti tarihinin en yüksek zammıyla artırdık. Arkasından Temmuz'da artış yaptık. Aralık'ta da yapacağız. Çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız" diye konuştu. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kurulu Toplantısı'na katılan Bilgin, esnaf ne kadar güçlü olursa toplumun o kadar güçlü olacağını vurgulayarak, "Esnafın bazı sorunları mevzuatla ilgili sorunlar. Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı size söyleyeyim. Burada emekliliği hak etme şartlarını standardize etmemiz lazım. Bu hem farklı mesleklerde çalışanlar arasında adaletsizlik duygusunun oluşmasını ortadan kaldırır hem de devletle toplum arasındaki güven duygusunu güçlendirir" dedi.







TAŞERONA KADRO

Bakan Bilgin, Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu: "Enflasyonu küçülerek değil, büyüyerek çözeceğiz. Üretimle, ihracatla çözeceğiz. Bakanlık olarak sosyal politikalarla enflasyonun meydana getirdiği eşitsizlikleri ve sorunları çözeceğiz. Asgari ücretle çözeceğiz, 3600 ile çözüyoruz, EYT ile çözeceğiz. Bunların hepsi önümüzdeki dosyalar. Birer birer çözeceğiz. Geçici işçiler sorununu çözeceğiz. Taşeronların kadroya alınmasında, o dönem 90 bin kişi kapsam dışı kalmıştı. Onların sorununu çözeceğiz." (Rana BÜYÜKTAŞ)

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