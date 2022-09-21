Bakan Vahit Kirişci çiftçilere müjdeyi verdi! 1 Ekim'den itibaren e-Devlet'ten yapılabilecek

SÖZLEŞMELİ ÜRETİM MODELİNE GEÇECEĞİZ

Bakan Kirişci, 1 Ekim tarihinde TBMM'ye önemli bir yasa teklifi sunacaklarını belirterek, "Elinizde arsanız var. Bu arsaya sıradan bir bina yapmak isteseniz bu bina için belirli yerlerden izin almak durumundasınız. Ama o arsaya bir şey dikmek veya ekmek istediğinizde kamudan da eğer destek beklemiyorsanız kimseye sormanıza gerek yok. Ya arkadaşlar böyle bir başıboşluk olabilir mi? Hani hep överiz ya Hollanda, Hollanda diye. Siz Hollanda'da kamunun bilmediği, onay vermediği bir ürünü üretin, sonra elde ettiğiniz ürünü de pazarda satın, satabiliyorsanız. Dolayısıyla biz bu uygulamayı hayata geçireceğiz. Yani şunu yapacağız. Çiftçimiz, sözleşmeli üretim modeliyle üretim yapacak ki rahat etsin. Sözleşmeli üretim tabii ki kendisiyle beraber tarım sigortasını da getirecek. Sözleşmeli üretimde kesinlikle ve kesinlikle üreten ile talep eden bir araya gelecek. Tarafların hukuku gözetilecek ve her iki tarafı da koruyan, kollayan, uyulmazsa yaptırımları olan bir uygulama devreye girmiş olacak. Bunu biz çok önemsiyoruz, çünkü herhangi bir uygulama değil. 1 Ekim'de gazi Meclisimize sunacağız. Meclisimizde yasalaşmasını bekleyeceğiz" şeklinde konuştu.

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