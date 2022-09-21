Bakan Vahit Kirişci çiftçilere müjdeyi verdi! 1 Ekim'den itibaren e-Devlet'ten yapılabilecek

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak için Adıyaman'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, önemli açıklamalarda bulundu. İlk olarak ziyaret ettiği Adıyaman Valiliğinde çiçeklerle karşılanan Bakan Kirişci, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Valilik toplantı salonunda 'Adıyaman Tarım Sektörü Temsilcileri' toplantısına katılan Kirişci, tarımda ihracat rakamlarını açıkladı.
Bakan Kirişci, "Ülke olarak bugün yılın ilk 8 ayında tarım ürünleri ihracatımız 21,5 milyar dolara ulaştı. Bu tarihin en yüksek miktarıdır. Biz iktidara geldiğimiz 2002 yılında bizim ihracatımız 36 milyar dolardı. Tarım ürünleri ihracatımız da bunun yüzde 10'unun biraz üzerinde, 3,7 milyar dolardı. Şimdi biz biraz zorlasak 2002'deki tarım ürünlerinin de içinde yer aldığı tüm Türkiye ihracat miktarını tek başımıza gerçekleştirebilecek durumdayız" dedi.
e-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK
Hayatın her alanında teknolojinin kullanıldığını ve e-Devlet uygulaması üzerinden birçok işlemin yapılabildiğini hatırlatan Bakan Kirişci, ÇKS işlemlerinin de 1 Ekim tarihinden itibaren e-Devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı. Kirişci, "Artık e-Devlet üzerinden birçok iş ve işlemi yapabiliyoruz. Yani evde otururken, araçta seyahat ederken veya bir yerde piknik yaparken oturup elimizdeki telefonumuzdan, tabletimizden artık çok rahatlıkla e-Devlet uygulamalarından istifade edebiliyoruz. O halde biz çiftçimiz de bundan yararlansın istedik. İnşallah 1 Ekim itibarıyla bütün çiftçilerimiz ÇKS işlemlerini, kayıtlarını e-Devlet uygulamamız üzerinden yapabilecekler. Üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.