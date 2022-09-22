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    • Ekonomi
    • 22.09.2022 09:24
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    • 22.09.2022 09:24
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    Merkez Bankası faiz kararı son dakika! 22 Eylül TCMB faizleri artırdı mı, sabit mi bıraktı? Faiz kararı sonrası dolar, altın, euro yükseldi mi, düştü mü?

    ABD Merkez Bankası FED dün açıkladığı kararda bir kez daha 75 puanlık faiz artışı yaptı. Bu gelişmelerin ardından gözler bugün Türkiye'ye çevrildi. Merkez Bankası faiz kararı bugün saat 14:00'de açıklanacak. Peki, 22 Eylül TCMB faizleri artırdı mı, sabit mi bıraktı? Faiz kararı sonrası dolar, altın, euro yükseldi mi, düştü mü? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

    Bugün piyasalar Merkez Bankası faiz kararına kilitlenmiş durumda. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilecek olan eylül ayı toplantısı bugün yapılacak. Peki, 22 Eylül TCMB faizleri artırdı mı, sabit mi bıraktı? Faiz kararı sonrası dolar, altın, euro yükseldi mi, düştü mü? İşte merak edilenler!

    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Temmuz ayı Merkez Bankası PPK toplantısı 22 Eylül 2022 Perşembe günü yapılacak. Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı duyurulacak.

    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NEDİR?

    Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14 iken, bu anket döneminde yüzde 12,83 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde yüzde 14 iken, bu anket döneminde yüzde 13 olarak gerçekleşti.

        ANLIK DOLAR ALTIN EURO FİYATLARI!

        AVRUPA FAİZLERİ ARTIRDI, ABD'DEN SİNYAL GELDİ

        Avrupa Merkez Bankası (RCB) 75 baz puanlık faiz artırımına giderken gerek karar metninde yer alan ifadeler gerekse ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamalarında enflasyonla kararlılıkla mücadele mesajı öne çıktı.

        Bunun yanında Fed Başkanı Jerome Powell da enflasyonu düşürmeye güçlü bir şekilde bağlı olduklarını belirterek, "İş bitene kadar devam etmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu. Enflasyon ne kadar uzun süre hedefin üzerinde kalırsa riskin o kadar büyük olacağını kaydeden Powell, tarihin erken gevşeme politikasına karşı da güçlü bir şekilde uyardığını aktardı.
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        Haberler Ekonomi Merkez Bankası faiz kararı son dakika! 22 Eylül TCMB faizleri artırdı mı, sabit mi bıraktı? Faiz kararı sonrası dolar, altın, euro yükseldi mi, düştü mü?
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