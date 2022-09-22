Merkez Bankası faiz kararı son dakika! 22 Eylül TCMB faizleri artırdı mı, sabit mi bıraktı? Faiz kararı sonrası dolar, altın, euro yükseldi mi, düştü mü?

Bunun yanında Fed Başkanı Jerome Powell da enflasyonu düşürmeye güçlü bir şekilde bağlı olduklarını belirterek, "İş bitene kadar devam etmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu. Enflasyon ne kadar uzun süre hedefin üzerinde kalırsa riskin o kadar büyük olacağını kaydeden Powell, tarihin erken gevşeme politikasına karşı da güçlü bir şekilde uyardığını aktardı.