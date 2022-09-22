Merkez Bankası faiz kararı son dakika! 22 Eylül TCMB faizleri artırdı mı, sabit mi bıraktı? Faiz kararı sonrası dolar, altın, euro yükseldi mi, düştü mü?

Bugün piyasalar Merkez Bankası faiz kararına kilitlenmiş durumda. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilecek olan eylül ayı toplantısı bugün yapılacak. Peki, 22 Eylül TCMB faizleri artırdı mı, sabit mi bıraktı? Faiz kararı sonrası dolar, altın, euro yükseldi mi, düştü mü? İşte merak edilenler!
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Temmuz ayı Merkez Bankası PPK toplantısı 22 Eylül 2022 Perşembe günü yapılacak. Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı duyurulacak.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NEDİR?
Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14 iken, bu anket döneminde yüzde 12,83 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde yüzde 14 iken, bu anket döneminde yüzde 13 olarak gerçekleşti.