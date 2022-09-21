Bakan Kurum'dan flaş TOKİ açıklaması: Başkan Erdoğan indirim kampanyasını yarın açıklayacak!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den aldığı evin borcunu erken ödeyerek tapusunu hemen almak isteyenler için indirim kampanyasının yarın Başkan Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurdu.
Kurum'un açıklamalarından satır başları;
Bugüne kadar tam 1 milyon 170 bin konut inşa eden TOKİ'mizin tecrübesiyle; milletimize uygun fiyatlı güvenli konutlar sunmak için gece gündüz çalışıyoruz.
İlk Evim İlk İş Yerim projemiz de bu hedefle yola çıkmış; yerli ve milli imkânlarla yapılan bir MİLLET kampanyası!
Kampanyamızda maliyet üzerinden yaptığımız % 40 indirimle vatandaşımıza en uygun şartları oluşturmaya çalıştık.
Ödeme sırasında da kolaylıklar sağlamaya devam edeceğiz.
Ayrıca daha önce TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenler için de bir MÜJDEMİZ var.