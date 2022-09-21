Bakan Kurum'dan flaş TOKİ açıklaması: Başkan Erdoğan indirim kampanyasını yarın açıklayacak!





Kurum'un açıklamalarından satır başları;

Bugüne kadar tam 1 milyon 170 bin konut inşa eden TOKİ'mizin tecrübesiyle; milletimize uygun fiyatlı güvenli konutlar sunmak için gece gündüz çalışıyoruz.

İlk Evim İlk İş Yerim projemiz de bu hedefle yola çıkmış; yerli ve milli imkânlarla yapılan bir MİLLET kampanyası!