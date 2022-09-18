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    Sosyal konut projesinde başvuru sınırlaması kalkıyor! İşte TOKİ'nin kampanyasında yıl yıl ödenecek taksit tutarları...

    Sosyal konut başvurusu için e-Devlet’te uygulanan kimlik numarası sınırlaması kalkıyor. Yarından sonra herkese açılacak. Ayrıca TOKİ’nin kampanyasında taksit ödemelerinin her yıl memur maaşlarına yapılacak zamma bağlı olarak ancak ondan daha az oranda artırılacak. İşte yıl yıl taksit ödemeleri...

    Sosyal konuta kolay başvuru

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için e-Devlet üzerinden yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişimi engellememesi için kademeli olarak alınan başvurular, 19 Eylül'den itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın yapılabilecek.



    Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilecek "İlk Evim, İlk İş Yerim" sosyal konut projesine başvurular, 14 Eylül'de gece saatlerinde e-Devlet üzerinden başladı.



    Başvurular ayrıca projelerin bulunduğu illerdeki Ziraat Bankası ve Halk Bankasının yetkili şubelerinden yapılmaya devam ediyor.



    Sosyal konut projesi için e-Devlet üzerinden yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişimi engellememesi için kademeli alınan başvurular kapsamında, kimlik numarasının son hanesi "6" olanlar dün başvuru yaparken, "8" olanlar ise bugün başvuru yapabilecek.



        19 Eylül pazartesiden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecek.



        Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra kura ile belirlenecek.



        GENÇLERDEN BÜYÜK İLGİ
        Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvurular 2 milyonun üzerine çıkarken müracaat edenlerin büyük çoğunluğunu gençler oluşturdu.



            İlk 1 milyon 500 bin başvuru incelendiğinde müracaatların 514 binini gençler, 97 bin 500'ü emekli, 53 bin 117'si engellilerden geldi.



            İSTANBUL'DA ASLAN PAYI TUZLA'NIN
            Sosyal konut projesinde İstanbul'a yapılacak 50 bin konutta aslan payı Tuzla'nın oldu. 20 bin 920 konut Aydınlı Mahallesi Konaşlı Mevkii'nde inşa edilecek.



            Diğer projeler ise Arnavutköy, Çatalca, Silivri, Başakşehir gibi bölgelerde yapılacak. Konutlara olan talebe göre kura çekilecek.



                BAŞVURU TARİHLERİ
                TC Kimlik Numarası'nın son rakamı 0 olanlar: 14 Eylül 2022 Çarşamba
                2 olanlar: 15 Eylül 2022 Perşembe
                4 olanlar: 16 Eylül 2022 Cuma
                6 olanlar: 17 Eylül 2022 Cumartesi
                8 olanlar: 18 Eylül 2022 Pazar
                19 Eylül-31 Ekim: Tüm vatandaşlar



                KİMLERE KONTENJAN AYRILDI?
                Şehit yakınları-gaziler: % 5, 12 bin 500 kişi
                Engelliler: % 5, 12 bin 500 kişi
                Emekliler: % 20, 50 bin kişi
                Gençler: (14/09/1992 sonrası doğanlar): % 20, 50 bin kişi
                Diğer vatandaşlar: % 50, 125 bin



                20 YILDA TOPLAM 1.5 MİLYON LİRA
                TOKİ'nin kampanyasında taksit ödemelerinin her yıl memur maaşlarına yapılacak zamma bağlı olarak ancak ondan daha az oranda artırılacak.



                    Örneğin geçtiğimiz yıl yüzde 80 civarındaki memur maaş artışına karşın TOKİ'de artış yüzde 25 oldu.



                    TOKİ'nin kampanyasında 2+1 daire için 240 ay ödeme öngörülüyor. Belirlenen taksit tutarı ise 2 bin 280 lira.



                    Önümüzdeki 20 yıl boyunca ortalama artışın yüzde 10 olduğu dikkate alındığında bu kampanyadan 2+1 daire alanlar toplamda 1 milyon 548 bin lira ödeyecek.



                        Aylık taksit ödemesinin her yıl yüzde 10 arttığı dikkate alınırsa, ikinci yıl taksit 2 bin 508 lira, üçüncü yıl 2 bin 758 lira, üçüncü yıl 3 bin 33 lira olacak.



                        20 yıl sonunda en son taksit ödemesi ise 13 bin 737 TL olarak gerçekleşecek.



                        Fakat bu hesaplara rağmen, TOKİ'nin geçmiş kampanyalarında taksit ödemelerine yaptığı artışın enflasyonun dörtte birinden bile az olduğu görülmüştü.

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                        Sosyal konuta kolay başvuru
                        Haberler Ekonomi Sosyal konut projesinde başvuru sınırlaması kalkıyor! İşte TOKİ'nin kampanyasında yıl yıl ödenecek taksit tutarları...
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