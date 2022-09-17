Ne kadar emekli maaşı alırım? Emeklilik yaşı ve maaşı hesaplama ekranı! Ne zaman emekli olabilirim?

Emeklilik şartları zaman zaman devlet tarafından yeniden düzenleniyor örneğin; 1999 yılında emeklilik şartları düzenlendi ve ilk kez 8 Eylül 1999'dan sonra sigorta girişi olanlar için emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak kabul edildi. Bundan sonra yapılan yeni düzenleme sonucunda ise 30 Nisan 2008'den sonra ilk kez sigortalı olanlar için emeklilik yaşı 2036 yılından sonra her yıl bir yaş artırılarak erkeklerde 2044 ve sonrasında kadınlarda ise 2048 ve sonrasında 65'e çıkarıldı. Ayrıca, emeklilik için gerekli prim ödeme gün sayısı da artırıldı.