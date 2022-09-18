Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: Pamuk üreticisine dekar başı desteği 76 liradan 271 liraya yükselttik

Etkinlikte konuşan Bakan Kirişci, pamuk üreticisine yapılan desteklemeleri anlattı. Kirişci, "Özellikle gübre ve mazot desteği konusunda, 2022 ürünü ile ilgili, 68 lira olan mazot desteğimiz 250 lira olacak. 8 lira olan gübre desteğimiz 21 lira olacak. Daha önce 76 lira olan dekar başı desteğimiz 271 lira gibi bir düzeye çıkmış olacak. Yüzde 256'lık, yaklaşık 3,5 kat artış hayırlı uğurlu olsun. Çiftçimize helali hoş olsun" dedi.
"BU ÜLKE ÜRETİYOR, ÜRETMEYE DE DEVAM EDECEK"
Verimliliği artırmak için en önemli unsurlardan birinin sertifikalı tohumluk olduğunu kaydeden Kirişci, şunları söyledi: "Çünkü herhangi bir tohumluğu kullanmak yerine ne olduğu bilinen, şeceresi bilinen, verimliliği noktasında da kendini kanıtlamış, ispatlamış bir tohumu kullanmamız, biz üreticiler için önemlidir.