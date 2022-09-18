Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: Pamuk üreticisine dekar başı desteği 76 liradan 271 liraya yükselttik

Ülkemiz üretimi açısından da önemlidir. Son 20 yılda sertifikalı tohumluk üretiminde tam 9 kat artış sağladık. 2021 yılı üretimimiz 1 milyon 324 bin ton düzeyine ulaştı. Ülkemizde kullanılan tohumların hamdolsun yüzde 96'sını artık bu ülkede üretir hale geldik. Son 20 yılda sadece üretmekte de yetinmedik.

2021 yılı ihracat rakamımız 215 milyon dolar, 117 ülkeye tohum ihraç ediyoruz. Buradan duymak istemeyen, kulağı tıkalı değilse art niyetli olanlara sesleniyorum. Değerli kardeşlerim, bu ülke üretiyor, üretmeye de devam edecek. Hedefimiz, bunun yüzde 100 ve daha sonra da üzerine çıkmaktır."